Llega el CyberMonday: cuándo empieza, las novedades destacadas y cómo aprovechar las ofertas

CyberMonday tendrá 11 categorías disponibles de productos las cuales son: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Servicios; y Varios.

En diálogo con iProUP, Andrés Zaied, Presidente de la CACE expresa: "Las expectativas que tenemos son buenas ya que más de 900 marcas decidieron acompañarnos en esta edición 2023. Además, más de 100 de las mismas es la primera vez que se suman a un evento de estas características".

CyberMonday previo al balotaje

Esta nueva edición de CyberMonday tiene la particularidad de realizarse pocos días antes del balotaje entre los candidatos Sergio Masa (Unión Por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

En diálogo con iProUP, Ximena Díaz Alarcón, Co fundadora y CEO de Youniversal indica que en este contexto, "los consumidores están tratando desde contratar vacaciones y sacar pasajes hasta comprar electrodomésticos", lo que puede impactar mucho en el CyberMonday.

"La gente, si es que puede, trata de usar muchas cuotas en tarjeta en pesos, asumiendo que va a haber una inflación muy alta y también devaluación. Si el CyberMonday se percibe como "justo" seguramente crezca la cantidad de operaciones que se realicen", afirma Alarcón.

Si bien no se sabe si los consumidores percibirán que rinde o no el CyberMonday (ya que la moneda no rinde), Alarcón explica que la intención de los consumidores va a ser rendir al máximo la cantidad de dinero que tenga disponible.

En este sentido, la especialista expresa que "el número de clientes va a aumentar siempre y cuando los precios que se ofrezcan precios y descuentos competitivos, y más aún si es en cuotas y en pesos".

Tal como se registró en el estudio Mid Term presentado por la CACE en agosto de este año, durante el primer semestre del 2023 un 8% de los usuarios compran online por primera vez mientras que 9 de cada 10 personas afirmaron haber comprado online en algún momento.

En cuanto a las diferentes formas de pago, algo que los argentinos valoran mucho hoy en día, desde la CACE resaltan que "el tipo de financiación no depende de la CACE, ya que son las marcas las que deben adherirse a los planes de financiamiento y dependerá de los acuerdos vigentes entre las marcas y los bancos".

Por su parte, el sitio de CyberMonday cuenta con la posibilidad de aplicar distintos tipos de filtro, entre ellos por cantidad de cuotas y así conocer las distintas opciones de financiación que ofrecen las marcas participantes.

CyberMonday 2023: las novedades más destacadas

La edición 2023 contará con algunas modificaciones en el sitio que buscan una mejor experiencia de compra para el usuario, así como también una navegación más personalizada. Entre las principales novedades se destacan:

MegaOferta Noche Bomba: Se trata de ofertas que tienen descuento mínimo del 20% y que estarán disponibles de 20:00 a 22:00 horas o hasta agotar stock.

MegaOfertas Bomba: Durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías, de 12:00 a 13:00 horas o hasta agotar stock.

Más Clickeados: Dentro de la sección de MegaOfertas, habrá un apartado con un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Sección Descolocados: En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte y es una novedad de esta edición de CyberMonday.

Web Site Personalizado: La gran novedad de esta edición es que el sitio será personalizado según las preferencias de cada usuario. El sitio estará utilizando machine learning para aprender sobre qué le gusta a cada consumidor y hará las recomendaciones según esa base. De esta manera, se le podrá asignar "me gusta" a los productos de interés para añadirlos a favoritos y crear tu propia wish list.

Filtros: Entre los filtros destacados se encuentran el de cuotas, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), rango de precios, retiro en tienda, envíos a todo el país, promos bancarias, entre otros. En esta edición se suma como un nuevo filtro el envío gratis.

BOT: El usuario, dentro de las MegaOfertas, podrá interactuar con eBot: un chatbot donde conversarán sobre los productos más buscados, los imperdibles, ideas para inspirarse o hasta reportar MegaOfertas.



En cuanto a estas modificaciones Zaied indica: "Nos adaptamos a las exigencias y profesionalización que requiere la demanda actual. Es por eso que pensamos que una mejor personalización en la compra podía ser un valor agregado, teniendo en cuenta como herramienta el uso de la IA que hoy está en auge".