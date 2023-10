FederalA: Unión juega en Villa Ramallo un partido clave por la Permanencia

En el fondo de la tabla, Unión tiene 34 unidades, lo sigue Gimnasia de Concepción del Uruguay con 33 y cierra Defensores de Villa Ramallo con 32. No hay margen de error para Unión, debe sumar de a tres o no perder porque con el empate mantiene la distancia en puntos entre si. La buena noticia: depende de Unión y no de terceros. El DT Marcelo Milanese convocó a estos jugadores para el partido de hoy; Agustín Ruffinetti, Alexis Niz, Román Barreto, Alexander Ponce, Nicolás Pautasso, Gonzalo Hansen, Joaquín Castellano, Manuel Vargas, Ciro Leinecker, Adrián Rodríguez, Gonzalo Schonfeld, Lautaro Romero, Matías Barrientos, Santiago Paulini, Thiago Allasia, Matías Grandis, Alejo Ceccherini, Ignacio Mena, Valentín Cerrudo y Santiago Colombatti.

En cuanto al conjunto granate bonaerense viene de perder por 3 a 0 frente a Douglas Haig de Pergamino y el empate entre los conjuntos entrerrianos de Gimnasia de Concepción y DePro lo relegaron a la última posición en la tabla. Para este partido cambia su localía, jugará en el Estadio Único de San Nicolás.

El cotejo comenzará a las 16:00 y será juez principal del encuentro Juan Nebbietti; los líneas Leopoldo Gorosito y Emiliano Bustos todos de Rio Colorado y el 4° árbitro será Matías Billione de Córdoba.

La Fecha 35 de la Zona 3 se completa con estos partidos:

El Linqueño vs. Gimnasia de Concepción Del Uruguay

Defensores de Pronunciamiento vs. Douglas Haig de Pergamino

Sportivo Las Parejas vs. Independiente de Chivilcoy

Libre: Sportivo Belgrano de San Francisco