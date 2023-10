FederalA: Unión perdió en su casa y se encienden las alarmas

El encuentro se fue igualado al entretiempo pero luego del descanso, ambos equipos volvieron con las energías renovadas al terreno de juego, dándole intensidad al encuentro. El conjunto dueño de casa intentó manejar la pelota, pero no logró generar situaciones de peligro en el marco de Leonardo Martina. Con el correr de los minutos, Sportivo Belgrano comenzó a adueñarse de la pelota, generó situaciones de gol y logró ponerse en ventaja. El primer tanto del partido llegó a los 55', a través de un tiro de esquina, que envió al área Gonzalo Ramírez y Brian Flores anticipó para vencer a Agustín Rufinetti que nada pudo hacer.

A los 85', la visita estiro su ventaja con un golazo de Diego Núñez, que de volea doblego a Rufinetti y puso el 2 a 0.

En el final, Unión logró descontar en una carambola dentro del área de Martina que terminó empujando a la red Gonzalo Schonfeld.

Estadio de la Avenida

Arbitro Joaquín Gil (San Pedro). Líneas: Laureano Leiva (Formosa), Leonel Suárez (San Antonio de Areco). 4° Árbitro: Martín Nardelli (Luján.).

UNIÓN DE SUNCHALES: Agustín Rufinetti; Alexandro Ponce, Alexis Niz, Santiago Paulini y Román Barreto; Joaquín Castellano, Thiago Allasia, Manuel Vargas y Matías Colombatti; Ciro Leinecker y Gonzalo Schonfeld. DT: Marcelo Milanese.

SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRANCISCO: Leonardo Martina; Lucio Pérez, Tomás Rossi, Brian Flores y Mariano Gancedo; Gonzalo Ramírez, Tomás Federico, Martín Argüello, Jeremías Giménez y Ezequiel Barrionuevo, Gastón Monserrat y Axel Musarella. DT: Marcelo Gómez.

Goles: 10' ST Brian Flores (SB), 40' ST Diego Núñez (SB), 46' ST Gonzalo Schonfeld (U).

Amarillas: Lucio Pérez (SB)

Cambios: 21’ST Rodríguez por Alassia (U), 31’ST Grandis por Colombatti (U), 31’ST Cerrudo por Leineker (U), 33’ST Attis por Monserrat (SB), 33’ST Núñez por Musarella (SB), 41’ST Algozino por Federico (SB), 41’ST Muscio por Ramírez (SB), 51’ST Orué por Barrionuevo (SB), 51’ST Ceccherini por Barreto (U).

La Zona 3 se completó con los siguientes partidos:

Douglas Haig de Pergamino 3 vs 0 Defensores de Villa Ramallo

Gimnasia de Concep. Del Uruguay 1 vs 1Defensores de Pronunciamiento

Independiente de Chivilcoy 3 vs 2 El Linqueño

Libre: Sportivo Las Parejas

Las dos fechas que restan:

5ta. fecha - 15 de Octubre de 2023

DEF. DE BELGRANO vs. UNIÓN S.

DEPRO vs. DOUGLAS HAIG

EL LINQUEÑO vs. G. Y ESGRIMA CU

SPORTIVO A.C. vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: SP. BELGRANO



36ta. fecha - 29 de Octubre de 2023

G. Y ESGRIMA CU vs. SPORTIVO A.C.

DOUGLAS HAIG vs. EL LINQUEÑO

UNIÓN S. vs. DEPRO

SP. BELGRANO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: INDEPENDIENTE