Los municipales anunciaron un paro de 48 horas para la próxima semana

La Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram) anunció un paro de 48 horas para los días jueves y viernes de la próxima semana, luego de rechazar la propuesta salarial de los intendentes y presidentes comunales en la última de la paritaria municipal.



"Es la primera vez que hacen una propuesta irrisoria. No hay trabajadores de primera o segunda categoría, son todos trabajadores municipales y para nosotros eso fue inaceptable", explicó Jesús Monzón, secretario general del gremio, en diálogo con el móvil de AIRE.

"Nosotros siempre estamos a disposición de solucionar este tema en una mesa de negociación. Todo depende de lo que quieran hacer los intendentes y los presidente de Comuna. Esperemos que recapaciten, no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo acompañar la inflación. Los trabajadores no tienen en algunos casos para comer, no pueden pagar el alquiler, la verdad que se complica", agregó.

Desde Festram aguardan la convocatoria para una nueva reunión paritaria que, en principio, está pautada para este martes. Sin embargo, aún no tuvieron novedades al respecto. "Teóricamente, iba a haber una reunión mañana que habíamos acordado la semana pasada en un cuarto intermedio. Sin embargo, hasta el momento no se dispuso el horario de parte de los intendentes y presidentes de Comuna. Esperamos la posibilidad de armar una nueva mesa de negociación. Vamos a encontrar una salida seguramente", concluyó.

FUENTE COLABORATIVA: Aire de Santa Fe