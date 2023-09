Los tributos municipales sufrirán un aumento escalonado del 34% a partir de octubre

El Concejo Municipal aprobó un incremento de los impuestos locales para el último trimestre del año que se distribuirán de la siguiente manera: 10,50% en octubre; 10,70% en en noviembre y 9,70% en diciembre. Sorprendió la segmentación del aumento cuando las tasas no sufrieron variaciones en el tercer trimestre del año, una medida que puede complicar aún más las arcas municipales. Con esta actualización, el aumento para todo el año 2023 se situará en el 84%.

Sorpresiva fue la decisión del Concejo Municipal de Sunchales de autorizar el incremento solicitado por el Ejecutivo de forma escalonada. Justamente la oposición encarnada por el edil Horacio Bertoglio, en la sesión ordinaria anterior desarrollada el jueves 14 de este mes, explicó que el Departamento Ejecutivo, en una clara decisión electoralista, no había presentado en el mes de junio la actualización de los tributos municipales del segundo semestre. Esa omisión hizo que el Municipio pierda de recaudar más de 76 millones de pesos. Tomando en cuenta esta cifra, no parece acertada la propuesta de la concejal Carolina Giusti que aprobaron todos los ediles para escalonar el aumento de los tributos municipales, una medida que tiende a desfinanciar aún más las arcas municipales, si bien es comprensible el argumento de "amortiguar el impacto del aumento en el contribuyente".

El edil demoprogresista, en la sesión pasada, no ahorró calificaciones a la gestión del intendente Gonzalo Toselli, calificando de "demagogia electoral" la medida de no presentar la actualización de los tasas municipales en el tercer trimestre del 2023 e incluso criticó duramente la propuesta oficialista del del 35% para los últimos 3 meses del año, afirmando que "esto marca el nivel de irresponsabilidad fiscal de esta gestión y la falta de compromiso, sumando que hay autoridades que van a asumir. Es una vergüenza, nunca he visto algo así".

En su alocución, Bertoglio exlicó que "si el Ejecutivo hubiera aumentado 35% en el trimestre julio, agosto y septiembre, el Municipio hubiera percibido casi 30 millones de pesos solo de tasas. Si además le incorporamos el DREI (un poco más 25,5 millones de pesos) y otros ingresos propios (casi 22 millones de pesos), suma la friolera de 76.914.000 pesos que la administración municipal dejó de percibir".



Las cifras en rojo señalan los montos que dejó de recaudar el Municipio en el trimestre compuesto por los meses julio, agosto y septiembre al no elevar la solicitud de incremento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM).

Como el Concejo Municipal aprobó un aumento acumulado del 50% de la UCM para el primer semestre 2023, segmentado de la siguiente manera: el 29% a partir de enero y el otro 16% en abril, el porcentaje total de actualización para este ciclo anual se ubicará en el 84%, luego de la aprobación de un 34,22% para los tres meses que le quedan al año.