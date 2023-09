CopaSanta Fe: El Cañonero y el "Tate" juegan a todo o nada

El equipo aurinegro disputará este viernes 8, los Octavos de Final de la Copa Santa Fe de fútbol. Tras eliminar a Central de Ceres y a Unión de Sunchales en el clásico, se viene Unión de Santa Fe. La serie será a único partido, por lo que en caso de empate habrá penales para definir el rival de Ben Hur en la siguiente instancia y al acreedor de los $ 700.000.

El Cañonero llega invicto en lo que va del año en el “Dr. Plácido Tita”. Por su parte Unión de Santa Fe, que estará dirigido por los ayudantes del “Kily” Gonzalez, hará su presentación en el certamen y tendrá a cinco refuerzos que llegaron en esta temporada para disputar la Primera División del Fútbol Argentino. Ellos son el arquero Nicolas Campisi, el defensor central Franco Pardo (ex All Boys), el lateral izquierdo uruguayo Jairo O’ Neil (ex Peñarol de Montevideo y Fénix de Uruguay) y los volantes Patricio Tanda (ex Racing de Avellaneda) y Tiago Banega (ex Patronato de Paraná, donde marcó el gol en la última final de la Copa Argentina).

Es importante mencionar que solamente se encuentran disponibles las entradas anticipadas, ya que no habrá venta minutos antes en boletería. Los horarios para adquir tu anticipada es de 8:00 a 12:00 en la Secretaría del Club o de 12:00 a 14:00 en la boletería del estadio.

Los jueces del partido serán de la Liga Santafesina de fútbol. El Árbitro será Maximiliano Moya, sus asistentes Mariano Gonzalez y Emiliano Maldonado. Mientras que Enzo Silvestre estará como cuarto árbitro.

Hace 46 años que Unión no pisa Libertad de Sunchales

(Walter Guglielmone) Un hecho que marca la historia en el fútbol del Club Deportivo Libertad de Sunchales es que a lo largo de su rica y productiva trayectoria en el deporte del balompié tiene hoy un grato recuerdo que toma vida.

Libertad y Unión de Santa Fe se enfrentaron una sola vez en la historia, el sábado 30 de Abril de 1977; en un enfrentamiento futbolístico de carácter amistoso que se disputó en el Field aurinegro, un hecho de gran relevancia para la institución y para el público que colmó las instalaciones dejando en boleterías la suma de 9.300.000 Pesos Ley 18.188.



En el plano deportivo debemos mencionar que aquel equipo de Primera División liberteño estaba conformado por importantes incorporaciones concretadas en su plantel como, Alesso, Márquez, Rolfo, Freddes, Cardamone, Alessiato y Riberi, que lo ubicaban como uno de los aspirantes de primer nivel para la temporada del fútbol de la Liga Rafaelina: su debut había sido con un triunfo como visitante frente a Peñarol por 1 a 0.



Sobre el "Tatengue", dirigido técnicamente por el rafaelino Reynaldo Volken, se encontraba invicto en el certamen de primera división de AFA, contando para este evento en su alineación con una mezcla de jugadores de reserva de AFA y Primera, en la que se destacaban Nery Pumpido, su hermano Nelson, el "Turco" Fernando Alí y el "Choclo" Regenhardt, entre otros.



El partido fue muy atractivo, exigente y con muchos goles, donde el público asistente pudo observar una exhibición de buen fútbol, donde los locales tuvieron en general un buen desempeño, aunque le resultó muy difícil jugarle de igual a igual al experimentado elenco santafesino, siendo superados por 4 tantos contra 1 en la chapa final.

A las órdenes del árbitro, Sr. Augusto Heinicke, así habían alistado ambos equipos:

Deportivo Libertad de Sunchales (1): Omar Faletto; Hugo Márquez, Genaro Ceruti, Ricardo Fernández y Juan C. Vico; Osmar Alesso, Ángel Fredes y José M. Rolfo; Antonio Cardamone, Ricardo Alessiato y Hugo Riberi. DT: Abel Gutiérrez

Unión de Santa Fe: Nery Pumpido (4): Oscar Regenhardt, Nelson Pumpido, José De Santis y Walter Calvet; Carlos Roteta, Julio C. Di Meola y Ricardo Rodríguez; Fernando Alí, Norberto D'Allesandro y Víctor Quinteros. DT: Reynaldo Volken

Goles en el primer tiempo: a los 30 m. Cardamone (Libertad); 38 m. Alí (U) y 39 m. D'Allesandro (U).

Goles en el segundo tiempo: a los 5 m. y 13 m. Alí (U)

Informe: Walter H. R. Guglielmone /Agradecimientos por el aporte de material para Marcelo Allasia y Marilú Colautti