LigaArgentina: Libertad se bajó de la competencia por el riesgo económico

La decisión la tomó la Comisión Directiva aurinegra porque consideró que el presupuesto no estaba cerrado a pesar del esfuerzo de la subcomisión de Básquet Profesional y para peor, luego de las PASO nacionales, los indicadores económicos habían empeorado. "Esto es un parate para reordenarnos y tomar nuevamente impulso. No es el fin del básquet profesional pero hoy el club tiene otras prioridades" afirmó la presidenta Luciana Paredes que se quebró emocionalmente en un momento de la conferencia brindada este sábado 19.

"Es una decisión responsable y muy meditada que se tomó para pensar el club que queremos. Y si bien hubo un trabajo muy grande de la subcomisión de básquet profesional para juntar los recursos y presentar un equipo muy austero en la próxima temporada de Liga Argentina, no podemos desconocer lo que pasa en nuestro país y sobre todo el pasado lunes donde hubo un cambio en las reglas de juego" fueron las primeras palabras de la presidenta del Club Libertad, Luciana Paredes, en la conferencia que brindó la Comisión Directiva en la mañana del sábado 19.

La máxima autoridad aurinegra afirmó: "Tenemos muchos proyectos para fortalecer al club y no tenemos posibilidades de respaldar a la competencia del básquet profesional. Aún quedan algunas deudas de la temporada anterior que deben saldarse, son pequeñas y no generan preocupación. El presupuesto que demanda jugar en la Liga Argentina es muy riesgoso, consideramos que no estaba cerrado el 90% antes del lunes 14, como se informó en algunos medios. Tampoco los miembros de la Subcomisión firmaron los avales, había gente comprometida pero nunca se firmaron. Es una decisión muy dolorosa pero necesaria".

Los miembros de la Comisión Directiva aclararon que Libertad no recibirá sanción económica por desistir de jugar la Liga Argentina por parte de la Asociación de Clubes porque este viernes 18 vencía la firma de los avales. En tanto, los 4 jugadores mayores anunciados hace unos días (Alejandro Alloatti, Agustín Carnovale, Alejo Britos y Nicolas Peralta) no poseen contrato y no le va a generar ninguna erogación económica . Actualmente, poseen contrato el DT Sebastián Porta y el basquetbolista Mateo Pérez que serán cumplidos, en caso de que sigan prestando servicios en el club.

El Club Libertad jugó 27 años en la competencia fiscalizada por la Asociación de Clubes, jugando 22 años en Liga Nacional y 5 en el TNA y la Liga Argentina.