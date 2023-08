CopaSantaFe: El clásico terminó igualado en 2 en un final no apto para hipertensos

Se vivió una fiesta en la noche del viernes 11 en el estadio ”Dr. Plácido Tita”. Con tribunas colmadas y buen comportamiento, Libertad y Unión brindaron un gran espectáculo que tuvo 4 goles y momentos de alta tensión como se merece el clásico local.

El primer tiempo fue dinámico, donde ambos se plantearon ser protagonistas. Unión se puso en ventaja a los 18' a través de Adrián Rodríguez. El Bicho Verde fue superior en esa primera etapa e incluso pudo aumentar el tanteador con el mano a mano de Rodríguez que tapó Ruffini o el tiro en el palo de Vargas. El aurinegro tuvo su jugada más clara en un tiro libre de Marcos Quiroga, pero cuando la pelota se colaba en el ángulo superior derecho, Ruffinetti se lució sacándola al córner.

En el complemento, el local comenzó mejor pero una contra de Unión dejó a Rodríguez frente a Ruffini y el delantero no falló, estampando el 2 a 0 cuando recién iban 5' del segundo tiempo. Pero los dirigidos por el DT Gustavo Giorgis se fueron en busca del descuento y lo consigue 4' más tarde, con un córner ejecutado por Fernández que no consigue rechazar la defensa visitante y Cabral, aprovechando el rebote, descontó la desventaja. El partido se hizo trabado y con muchas imprecisiones, casi sin llegadas claras a los arcos. En tiempo de descuento, a los 47' del complemento, un centro de Quiroga al corazón del área le genró problemas a la defensa albiverde que no consiguió rechazar, la pelota quedó en los pies de Flavio Díaz que solo tuvo que empujar la pelota a la red para sellar el agónico 2 a 2.

Ahora todo se definirá en cancha albiverde. La fecha posible es el martes 22 de agosto pero está a confirmar. Quien gane avanzará a la siguiente fase, mientras que si hay empate habrá definición desde el punto del penal.

Resumen del partido:

Libertad: Ruffini; Grabenvarter (Montini), Rafael, Diaz, Bravo; Visetti, Mansilla, Fernandez, Lehmann; Quiroga y Cabral. Suplentes: Valler, De Marco, Chiappero, Saavedra, Correa y Triverio. DT: G. Giorgi

Unión: Ruffineti; Barrientos, Paulini (Hansen), Niz, Barreto; Ponce, Vargas, Castellano, Grandis (Colombatti); Rodriguez (Allassia) y Cerrudo (Mune). Suplentes: Romero, Duarte y Pautasso. DT: C. Mollins.

Goles: 18’ y 50’ Rodriguez (U), 54’ Cabral (L) y 92’ Diaz (L)

Cuaterna arbitral: Agustin Rossi, Marcelo Retamoso, Fernando Retamoso y Sebastian Vera.