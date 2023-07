La Sociedad Rural criticó las medidas económicas con un llamado de atención a la dirigencia política

El titular de la entidad dijo que en la Argentina "lo único que se multiplica es la pobreza". Reclamó la sanción de leyes para el sector y avisó: "El campo no va a ser un espectador pasivo" en las próximas elecciones.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, advirtió que las últimas medidas económicas no le dan "previsibilidad" al sector agropecuario. "Se toman por una necesidad del gobierno y no en beneficio de todo el sector productivo", sostuvo el dirigente agrario y remarcó que el sector agropecuario necesita "reglas claras, justas".



"Estamos cansados de anuncios que nunca llegan a los productores", se quejó al inaugurar oficialmente la 135° Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria.

Pino consideró que el sector agropecuario "aportó en derechos de exportación 170.000 millones de dólares en los últimos 21 años y la respuesta del Estado es el ataque a la productividad del campo, con múltiples tipos de cambio".



Además, el presidente de la Sociedad Rural advirtió que "lo único que se multiplicó en la Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces", lanzó el titular de la entidad agropecuaria.



Pino se quejó de los indicadores sociales y afirmó que "mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo".



Además, señaló que estos datos "llevan a una conclusión: está claro por qué camino no hay que ir. A los nuevos gobernantes les pedimos, no que dejen de ayudar a los necesitados, sino que lo hagan respetando su dignidad, a través de medidas económicas que creen puestos genuinos de trabajo".

Un pedido: "terminar con la grieta"

El referente agropecuario también cuestionó la "eternización de los dirigentes y que se viva en permanentes campañas eternas" y cuestionó en ese marco al Poder Legislativo, al sostener que "descuida su trabajo".

"Estamos en julio, y las sesiones de los legisladores pueden contarse con los dedos de la mano; dejan a nuestro sector sin leyes fundamentales, como por ejemplo la ley de semillas, desconectando a la Argentina de la evolución tecnológica, o fuerzan sesiones sin sentido con el único fin de manipular al Poder Judicial", enfatizó.



En su discurso, Pino afirmó que la política "debe dejar de ser un medio de vida y volver a ser un acto de servicio" y lamentó que "los últimos gobiernos han marchitado la dignidad de las personas. Han ahogado la meritocracia y las expectativas, las ganas de progresar, la iniciativa privada; han atrofiado el futuro, expulsando a los argentinos a otros horizontes", se quejó.



Pero dijo que el sector agropecuario sabe que tiene "un enorme potencial en las manos". "No perdamos la confianza en nosotros mismos. No perdamos la ilusión de ir hacia adelante", añadió.

"Hacemos un llamado de atención, especialmente, a las personas que ambicionan ocupar cargos públicos en las próximas elecciones. El campo no va a ser un espectador pasivo. El campo va a ser protagonista de la realidad nacional, de una nueva Argentina", señaló.



Finalmente, se preguntó: "¿Cuándo será el día en que un Gobierno saliente no deje al siguiente un campo minado de problemas por estallar? ¿Cuándo será el día en que el Gobierno que asuma no se cruce de brazos quejándose de la famosa ´pesada herencia recibida´?".