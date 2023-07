Pablo Pinotti: "No alcanza con hacer obras, necesitamos mejorar los servicios y atender otras problemáticas"

El actual diputado provincial se postula a la Intendencia de Sunchales por la Lista "Compromiso con Sunchales". Afirma que no es necesario tener tanta gente en la planta política, sobre todo en áreas donde ya hay personal municipal con experiencia. "Con respecto a la inseguridad, el Municipio debe sentarse en una mesa con los actores que están involucrados, no desatender el trabajo preventivo, buscar financiamiento para incorporar tecnología, trabajar en la inclusión social y contar con una Fiscalía en Sunchales" explicó el legislador socialista.

El Partido "Ahora Sunchales" fundado por el socialismo sunchalense no afrontará internas y por lo tanto sorteará las PASO con solo obtener el 1,5 % de los votos válidamente emitidos en el distrito. Con respecto a las precandidaturas, Pablo Pinotti se postula a Intendente, mientras que Andrea Ochat encabeza la nómina de concejales, acompañada por Juan Ignacio Astor y Brenda Torriri. Los suplentes: 1- Juan Cruz Marti; 2- Vanesa Ortiz; 3- Fernando Chamorro.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el precandidato a Intendente, Pablo Pinotti en la entrevista realizada en la redacción de El Eco de Sunchales:

-"No hay que desmerecer la experiencia en la gestión. En mi caso tuve mi paso por el Concejo Municipal y por el gobierno provincial donde estuve en contacto con 365 localidades desde Rosario hasta Gato Colorado, haciéndome interactuar en el día a día, y en la gestión de recursos económicos y materiales. También creo que hay que tener en cuenta la capacitación, el sentido común, la responsabilidad, y contar con un buen equipo para que no recaiga todo en el Intendente".

-"Hay que empezar cumpliendo con lo básico que es el servicio público. Y después agregarle un montón de otras responsabilidades. No alcanza solamente con hacer obras y hay un montón de ejemplos de gobernantes que han priorizado la obra pública y no han quedado en el recuerdo por una buena gestión".

-"Con respecto a la problemática de la inseguridad, el Municipio debe sentarse en una mesa con los actores que están involucrados con la seguridad y no hay que desatender el trabajo preventivo desde luminarias hasta acciones concretas en la calle. Buscar financiamiento para incorporar tecnología que permitan reforzar el sistema de videocámaras o incorporar patrullaje inteligente. Y trabajar en la inclusión social porque hay un montón de niños y jóvenes que no tienen posibilidades y el Estado tiene que estar atendiendo estas necesidades y dándole contención. Y tenemos que hacernos escuchar más fuerte para que la Justicia tenga una sede acá, especialmente la Fiscalía".

-"Hay que optimizar el gasto de los recursos municipales. Lo venimos analizando pero cuesta acceder al gasto de las últimas ejecuciones. Hay que revisar si es necesario tener tanta gente en la planta política, sobre todo en áreas donde ya hay personal municipal con experiencia. Hay que crear direcciones y subdirecciones que más allá de la gestión, sigan funcionando. Es probable que achicando el gasto, podamos hacer alguna obra o comprar alguna maquinaria con recurso propio, pero es indudable que se necesita financiamiento".

-"Nos preocupa la situación financiera del Municipio. Nos interesa que el proveedor pague, que el Municipio no haga malos negocios porque no abona en término. Y también está el tema de la utilización de los recursos humanos. Hay que transparentar más la decisión de tercerizar algún servicio. La gente tiene que saber cuál fue la razón de no utilizar el personal propio para hacerlo".