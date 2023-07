Marcelo Chavazza: "Nuestras propuestas son producto del diálogo con los vecinos "

El comunicador social vuelve a presentarse como precandidato a concejal con la Lista Igualdad porque considera "que han pasado dos años y en el Concejo está todo igual. Siguen envueltos en conflictos con el Ejecutivo y no se ocupan de los problemas diarios de los sunchalenses". Insiste con la propuesta de la Guardia Urbana Barrial como una excelente herramienta para la prevención y opina que el próximo Ejecutivo debe tener un subsecretario de Salud para resolver la atención deficiente de la salud pública y privada.

Marcelo Chavazza encabeza la Lista Igualdad acompañado en el segundo lugar por Laura Machado y Carlos Longoni en el tercer escalón. Los suplentes son: 1- Claudia Teresa Colman; 2- Marcos Javier Bertero; 3- Jesica Gorosito. Recordemos que el Partido Igualdad es liderado por Rubén Giustiniani, actual diputado provincial que conforman el bloque en la Cámara provincial junto a la diputada Agustina Donnet, finalizando sus mandatos en 10 de diciembre de este año, postulándose nuevamente en este 2023. Giustiniani creó el partido en el 2015, luego de distanciarse del socialismo por diferencias ideológicas con su conducción. Ha sido Senador Nacional en dos oportunidades y también Diputado Nacional en dos ocasiones.

Estos fueron algunos de los conceptos vertidos por Marcelo Chavazza en la entrevista realizada en El Eco de Sunchales:

-"Entendemos que han pasado dos años y en el Concejo está todo igual. Ha estado envuelto en constante conflicto con el Ejecutivo, en peleas que solo ellos entienden y no se ocupan de los problemas diarios que tienen todos los vecinos. Eso me motiva a volver a presentarme y obviamente he recibido el apoyo de los compañeros de Igualdad para mi postulación a concejal".

-"Es cierto que falta información proveniente del Ejecutivo y que se podría dar un paso más para mejorarla. Creo que la tecnología es fundamental para contar con mayor acceso a la información pública. De todas manera, no es excusa el retaceo de información que puede tener esta gestión porque Igualdad no tiene concejal y sin embargo avanzamos con las propuestas".

-"La seguridad sigue siendo uno de los principales temas que reclaman los vecinos. Nosotros insistimos con la Guardia Urbana Barrial porque puede ser una excelente herramienta para la prevención, por su proximidad y mayor rapidez en la respuesta. Proponemos reorganizar la GUS e incorporar recursos en las zonas de mayor complicación y en la franja horaria donde se intensifica el delito, saturando estos lugares con patrullaje de cercanía. También tiene que haber un proceso de incorporación de cámaras inalámbricas en dichas zonas para ir reemplazando progresivamente el patrullaje, trasladando los móviles y el personal a otros sectores”.

-"Con respecto a la gestión del intendente Gonzalo Toselli, ha habido un trabajo maravilloso con el programa SunchaLote. Eso hay que mantenerlo y potenciarlo. También el plan de repavimentación ha estado muy bien. Pero también debo decir que se ha hecho muy poco en seguridad, o que hay que revisar la calidad del servicio y solucionar las deficiencias del parque de maquinarias y herramientas del corralón municipal".

-"Se ha hecho muy poco en salud y es preocupante, tanto del servicio de la salud pública (hospital, PAMI, Iapos) que ha sufrido un notable deterioro, pero también del sector privado donde verificamos constantes reclamos de la atención de las clínicas locales. Proponemos que el próximo ejecutivo cuente con un subsecretario de Salud que se ocupe de esta problemática y que sea un nexo entre el sector público y el privado".