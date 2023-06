El peronismo santafesino se mostró unido y tuvo su foto de precandidatos

El peronismo santafesino, que compite con otros aliados bajo la denominación Juntos Avancemos, logró que todos sus precandidatos a gobernador y vice, en el primer día formal de la campaña electoral, posen para "la foto" de la unidad. No hubo expresiones de cada binomio durante el acto, que fue breve y contundente, y solo habló el presidente del Partido Justicialista Santafesino, el diputado provincial Ricardo Olivera.

"La idea del encuentro es mostrar un esquema de unidad. Que no significa lista única. La unidad se puede hacer de la construcción colectiva, con matices, con diferencias, seguramente que cada una de las fórmulas tendrá su impronta", dijo Olivera.



El presidente del partido aclaró que "hoy acá nosotros no venimos a mostrar que pensamos todos igual, pero sí a mostrar que con nuestras disidencias, con nuestras diferencias, podemos llevar adelante un proyecto donde en el 90% de los objetivos coincidimos. Es muy difícil a veces entender cómo otros espacios que se han formado pueden convivir con objetivos que son muy dispares, con políticas públicas que son muy diferentes. Seguramente que hay una sola que los une, que es ganarle al peronismo".



Antes de los clics de los fotógrafos y las tomas de la TV y los publicistas de cada sector se oyó por parlante la Marcha Peronista en la vieja versión de Hugo del Carril y al terminar el encuentro -que se constituyó en un acto político- se la cantó sin la necesidad de ese apoyo sonoro, a viva voz, en medio palmas y aplausos.

Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, de la lista oficialista Elijo Hacer; Eduardo Toniolli y Leticia Quagliaro, de Un futuro sin Miedo; Marcos Cleri y Alejandra Obeid, de Unidad Ciudadana; y Leandro Busatto y María Alejandra Gómez Sáenz, de Unamos Fuerzas, se movieron y actuaron de acuerdo con lo pactado: ingresaron juntos al salón de actos de la planta alta de la sede de calle Crespo del PJ y del mismo modo se retiraron para hablar luego con la prensa, por separado.



Figuras históricas del justicialismo, como el ex gobernador Víctor Félix Reviglio y los ex concejales Rubén Mehauod, Pascual Recchia y Susana "Negra Gringa" Cámpoli ocuparon un sector de las butacas y tuvieron con toda justicia derecho a su foto con los precandidatos, hubo selfies también. En filas un poco menos visibles se sentaron la ex senadora nacional María de los Ángeles Sacnún; el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann y la ex integrante del Consejo Directivo de la CGT, histórica dirigente de Atsa Santa Fe, Susana Stochero.

Fue en definitiva, una celebración de todos los sectores del PJ, aunque se anotó una llamativa ausencia en los apuntes de los periodistas: salvo por el titular de la Epe, Mauricio "Cacho" Caussi no se vio nadie del llamado perottismo puro. Es verdad que estuvo (porque es parte de los precandidatos) la ministra Frana, que integra el gabinete del gobernador Omar Perotti, y que Caussi sin dudas tiene a su cargo una empresa tan importante como un ministerio, pero nadie de sus funcionarios o dirigentes políticos más cercanos.



A cuatro voces



En diálogo con el periodismo, Lewandowski asumió que "por supuesto que sino hubiese matices y diferencias no habría Paso, pero sí una coincidencia en que, a partir del 17 de julio, el verdadero objetivo y el verdadero adversario está enfrente, y no tener una interna sangrienta, que realmente sea irreparable en los dichos o los hechos. La construcción es, no solamente con los distintos sectores del justicialismo, sino abriendo a muchos sectores políticos y de la sociedad en general que se sienten representados por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de señalar lo que pretendemos, por lo que proponemos como como proyecto, como futuro. Y ese es el mensaje que queremos brindar".

Por su parte, Busatto cargó más las tintas internas al sostener que "el gobierno de Perotti, en términos políticos, terminó el día que cerró la lista. Y ahora hay un ciclo nuevo que estamos discutiendo con compañeras y con compañeros que tenemos vocación por gobernar la provincia de Santa Fe, y que vamos a acompañar en el caso de que ganemos o perdamos, en las medidas en que también sean parte de un gobierno diferente al de Perotti. La verdad es que Omar Perotti tuvo una posibilidad enorme. El 10 de diciembre del 2019, muchos sectores que no veníamos del sector de él, trabajamos para que llegue a ser gobernador y conduzca el conjunto. Eso implica aceptar que el peronismo no es imagen y semejanza de uno y que la historia no empieza ni termina con uno. Prefirió otro camino y el resultado es que tuvimos que cada uno construir un camino para llegar hasta acá, desprovistos muchas veces de gestos políticos que indicaran que el peronismo estaba trabajando".



Más conciliador, Toniolli apuntó que "la sociedad no está para peleas, y la política tiene que ser extremadamente propositiva, que cada intervención que tengamos sea en base a planteos programáticos. El nuestro es simple y arranca planteando la posibilidad de ampliar, por eso mi compañera de fórmula no es del Partido Justicialista, es de uno de los partidos aliados. Eso es lo que quisimos expresar desde el primer momento: la necesidad de ampliar un frente que no contenga solamente al peronismo y a sus partidos aliados más tradicionales, sino a fuerzas que nunca caminaron junto al peronismo en la provincia de Santa Fe. Y que frente al escenario al que nos lleva este frente de frentes, donde se disuelve básicamente el Frente Progresista y termina de furgón de colos de Juntos por el Cambio, hay una parte del electorado que va a estar huérfano y nosotros pretendemos que tenga aquí una posibilidad de expresarse".



Finalmente, Cleri enfatizó que "tenemos un plan de gobierno que queremos desarrollar a partir del 10 de diciembre y lo vamos a hacer a favor de todos los santafesinos y santafesinas. Es la manera que nos hemos venido manejando como legisladores nacionales y cuando decidimos llevar nuestra propuesta y gobernar la provincia de Santa Fe lo hicimos con coraje y convicción, sin ningún tipo de especulación, sin ningún tipo de mezquindades, pensando que una nueva generación. Nos hemos preparado, analizamos los gobiernos de Reutemann, de Obed, los 12 años del Frente Progresista y del actual gobierno. Hemos tomado cosas buenas de cada uno de los gobiernos que se tienen que potenciar y las cosas que están mal y que sin perder tiempo, hoy mismo se podrían corregir", argumentó, para aclarar que "los que destruyen están en otro frente, que ni bien llegan al gobierno lo único que hacen es sacar derechos".