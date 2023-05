Losada cargó contra el kirchnerismo por la situación que atraviesa Santa Fe

La precandidata a gobernadora de Unidos para la Cambiar Santa Fe, Carolina Losada, sostuvo estos conceptos en el marco de una nueva reunión de la Comisión de Acuerdos, donde se debatió la designación de jueces, fiscales y defensores públicos para la Justicia federal en Rosario.

“El senador Oscar Parrilli parece que viviera en Narnia, y se basan solo en el «a pero Macri», ya estamos apolillados del «a pero Macri», por favor les pido que busquen otra, porque quedan en ridículo insistentemente”.

La senadora contó: “Sobre el sistema acusatorio pedí una y otra vez que se conforme la Comisión, y me cansé de pedirlo, hace un año y medio que soy senadora, y no han querido, así que háganse cargo”.



“Lewandowski tampoco la tiene muy clara, porque no quiso acompañar el proyecto de infancias protegidas, ni la emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe, porque parece que desconoce la situación. Tampoco quiso firmar, y digámoslo con todas las letras, acompañar el proyecto de fortalecimiento de la justicia para Santa Fe”, enumeró la precandidata a gobernadora.

Finalmente, pidió: “Dejen de mentir, dejen de echarle la culpa al anterior, vamos para adelante, formemos la comisión para llevar adelante el sistema acusatorio que es de lo que estamos hablando, que es lo que queremos todos, y si estamos todos de acuerdo démosle para adelante, pongan los nombres, como hay que hacer, y vamos para adelante, no sé qué están esperando”.