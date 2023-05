LRF: Esta noche, Unión recibe a Peñarol en el adelanto de la Octava Fecha

Vuelve el fútbol de la Liga Rafaelina y esta noche se pondrá en marcha la 8ª fecha del Apertura 2023 de 1° División y Reserva con tres adelantos. Además de Unión - Peñarol, hay otro dos adelantos.

A partir de las 21:00 (Reserva a las 19:30), en el "Germán Soltermam", 9 de Julio (en las últimas horas se confirmó la llegada del técnico Gabriel Acastello en reemplazo de Juan Olmos) enfrentará a un encumbrado Sportivo Norte (escolta a dos puntos del puntero Libertad de Sunchales en la Zona A). Los dirigidos por el chaqueño Marcelo Varela saben que necesitan de un triunfo y esperar que los aurinegros cedan algún punto para subirse a la cima de su sector antes del cierre del certamen. El árbitro será Franco Ceballos.

En barrio Los Nogales, a partir de las 22:00 (Reserva a las 20:30), en la Fecha Interzonal, Ferrocarril del Estado (viene de bajar al puntero Unión de Sunchales por 1 a 0 en la Zona B) cotejará ante Argentino Quilmes (en su anterior presentación le ganó de local 1 a 0 a Dep. Aldao), siendo el juez Ángelo Trucco.

Sigue el viernes en la región

Este viernes continuará el octavo capítulo del Apertura de la Primera A. A partir de las 21:30 (Reserva a las 20:00), Atlético de María Juana será anfitrión de Atlético de Rafaela y Argentino de Vila recibirá a Dep. Josefina.

Se completa el domingo

Este domingo se cerrará la jornada con varios cotejos que comenzarán a las 15:30 (Reserva a las 14:00): Dep. Aldao vs. Dep. Tacural, Dep. Ramona vs. Dep. Libertad de Sunchales, Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto Primo y Ben Hur vs. Brown de San Vicente.

Las posiciones

-Zona A: Dep. Libertad de Sunchales 19 puntos, Sportivo Norte 17; Argentino de Vila 13; Argentino Quilmes 10; Dep. Josefina 9; Dep. Tacural 8; Dep. Aldao 7; Dep. Ramona 6; 9 de Julio 4.

-Zona B: Unión de Sunchales 15 puntos; Ben Hur 12; Peñarol y Ferro 10; Atlético María Juana 9; Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Argentino de Humberto Primo 1.