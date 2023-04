Qué hacer si te roban el celular: cómo bloquear equipo y línea, cambiar contraseñas y denunciar

El robo de celulares se repite cada vez con más frecuencia, es uno de los delitos más comunes en el país. A medida que avanza la tecnología y los dispositivos móviles multiplican sus funciones, sufrir el robo de un teléfono celular se convierte en un problema cada vez más grande. Antes, la preocupación principal era que se utilizara la línea y se acumularan gastos en la factura. Ahora, los celulares contienen gran cantidad de información personal y, lo más preocupante, acceso a cuentas bancarias o billeteras virtuales. Sustraer un teléfono no sólo posibilita sacar un rédito de su reventa ilegal, sino la chance de robar datos personales, de tarjetas o cuentas bancarias que permitan hacer estafas o transacciones de dinero o compras.



Para impedir estos desenlaces, hay dos acciones clave que se deben hacer de manera rápida ante un robo de un celular: bloquear el equipo (IMEI) y bloquear la línea. Bloquear el equipo impide que se use con otro chip. En tanto que bloquear la línea implica que no puede usarse el número (impide realizar llamadas, enviar SMS, usar datos, entre otras funciones). En general, las dos acciones pueden hacerse al mismo tiempo y ambas son reversibles: si se recupera el equipo, puede volver a usarse (a través de una gestión personal con la compañía telefónica). De forma similar, la línea (el número y el plan) podrá ser rehabilitada en otro teléfono móvil.

El bloqueo de equipo también se conoce como bloqueo de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity, en inglés), en referencia al número de serie de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial.

Cómo bloqueo el equipo y la línea: *910



El gobierno nacional ofrece un servicio gratuito que permite bloquear inmediatamente equipos de cualquier marca y asociados a cualquier empresa telefónica, a través de un llamado al *910. De esta manera, se intenta desarticular el mercado ilegal de reventa de teléfonos móviles.

“Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular. Si después comprás otro equipo, vas a poder usarlo con la misma línea. Y, si recuperás el equipo, vas a poder habilitarlo nuevamente”, afirman en la web. Esto quiere decir que, desde cualquier tipo de teléfono (fijo o móvil), se puede llamar al número en cuestión. Para comenzar el proceso de bloqueo, hay que seleccionar la compañía asociada al celular robado, y luego ingresar el número de la línea sustraída.

Si se compra un celular bloqueado por este medio, aparecerá un mensaje que dice que no puede ser usado. Si el dueño legítimo recupera el equipo, podrá desbloquearlo recurriendo directamente a la compañía telefónica, aportando el número de denuncia del *910 y otra serie de datos personales para comprobar la propiedad. Para más información, se puede enviar un correo a [email protected]

Las gestiones de bloqueo de línea y equipo también pueden realizarse de forma específica con cada una de las principales prestadoras de servicios de telefonía móvil del país.

Claro

En caso de robo o pérdida, la empresa recomienda concurrir personalmente a un Centro de Atención al Cliente o comunicarse (todos los días, las 24hs) a través de los siguientes canales:

- Enviar un mail a la dirección: [email protected]

- Desde otra línea Claro: llamar al *611

- Desde cualquier teléfono: llamar al 0800-123-0611

- Desde el exterior: llamar al 54-351- 414-6226

Movistar

En este caso, recomiendan hacer el pedido de bloqueo a través de los siguientes canales:

- Desde otra línea Movistar: llamar al *611

- Desde una línea fija: llamar al 0800-321-0611

- Desde el exterior: llamar al 5321-4212

- Comunicarse a través de las cuentas oficiales de Facebook o Twitter

Personal

Para esta compañía, solicitan hacer la denuncia a través de los siguientes canales:

- Desde otra línea Personal: llamar al *111

- Desde una línea fija: llamar al 0800-444-0800

También es importante mencionar que, en caso de se cuente con el seguro particular de la empresa (Protección Personal), se debe hacer la denuncia policial y conservar el comprobante de ese trámite para comenzar con los procedimientos de restitución del equipo o lo que establezca el contrato de cobertura.



Otra forma de bloquear el acceso al teléfono es a través de las funciones provistas por los principales sistemas operativos o fabricantes.

Android

Si el dispositivo estaba asociado con una cuenta de Google, es posible bloquearlo o borrar la información contenida de manera remota. Si el dispositivo está encendido y tiene la localización activada, también puede determinarse su ubicación.

Para esto hay que acceder a https://www.google.com/android/find/ desde un navegador web en una computadora u otro dispositivo móvil. Luego, hay que ingresar a la cuenta de Google asociada al teléfono en cuestión. Si hay más de un dispositivo asociado a la cuenta. En la parte superior izquierda de la barra lateral, se debe elegir el teléfono extraviado (suele identificarse por marca y modelo). Allí, se podrá acceder a las siguientes opciones:

- Bloquear dispositivo con PIN o contraseña. Con esta opción, quien tenga el teléfono no podrá usarlo.

- Borrar de forma permanente todos los datos del dispositivo. De esta manera, el teléfono podría volver a usarse pero ya no estarían guardadas las aplicaciones o datos personales del dueño.

iPhone

De forma similar, en dispositivos iPhone (de la marca Apple), también es posible realizar un bloqueo o borrado de información de manera remota. Nuevamente, si el teléfono está prendido y tiene activada la localización, también puede ubicarse.

En este caso, se debe acceder a https://www.icloud.com/find e ingresar con los datos de la cuenta de iCloud. Una vez allí, si se tiene más de un dispositivo asociado, hay que buscar el teléfono perdido. Se puede recurrir a la opción “Marcar el dispositivo como perdido”

Esta función bloquea el teléfono de forma remota con un código para mantener segura la información personal. También puedes mostrar un mensaje personalizado con tu número de teléfono en la pantalla bloqueada y hacer un seguimiento de la ubicación del dispositivo.

Alternativamente, se puede usar la función “Borrar este dispositivo” que permite justamente eliminar toda la información personal contenida en el teléfono (incluidas las tarjetas de crédito, débito o prepago para Apple Pay).

Cambiar contraseñas, en especial el mail asociado al teléfono

Ante el robo de un celular, también es muy útil cambiar las contraseñas. En particular, del correo electrónico que se tiene asociado al teléfono (el que piden cuando se realiza el primer ingreso al celular) dado que muchas funciones del teléfono dependen de ese correo. Pero también se debe cambiar la contraseña de aplicaciones que puedan implicar mal uso por parte de desconocidos.

Se recomienda fuertemente cambiar inmediatamente las contraseñas de homebanking y billeteras virtuales. Para aplicaciones bancarias, muchas entidades tienen posibilidad de bloquear el acceso al homebanking móvil de forma remota. En ese caso, se debe contactar particularmente a cada una para consultar las formas de bloqueo.

También es conveniente cambiar las contraseñas de las diversas redes sociales. Para esto, se debe ingresar a cada cuenta a través de un navegador web y realizar los cambios correspondientes.

En el caso de Whatsapp, que no utiliza contraseña, se puede impedir el acceso de dos maneras. Una es asociar el mismo número a otro teléfono. Como la aplicación sólo permite tener la cuenta vinculada a un número telefónico a la vez, esta opción bloquea automáticamente el uso en el dispositivo robado. Otra es mandar un correo a [email protected] con el asunto "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y el número de teléfono (en el formato internacional completo) en el mensaje. Es importante recordar que si se bloquea la línea pero no el dispositivo, se puede acceder todavía a la cuenta si es está conectado a una red Wi-Fi.