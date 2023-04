El Municipio no rindió los gastos de 30 aportes otorgados por la provincia y afronta acciones legales millonarias

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe le informó al Concejo Municipal de Sunchales que hay 4 Juicios de Cuentas en trámite y otras 26 actuaciones que ya fueron derivadas a la Fiscalía de Estado. El reclamo se produce porque no se presentó la documentación correspondiente a los aportes no reintegrables percibidos. La mayoría de los expedientes se originaron en la actual gestión del intendente Toselli y por solo 12 de ellos, la deuda trepa a más de 10 millones de pesos. Los ediles solicitaron que el mandatario sunchalense concurra a la próxima sesión para dar explicaciones.

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, la presidenta del Concejo Municipal de Sunchales, Carolina Giusti dio a conocer el contenido de una nota del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, donde queda en evidencia que la gestión del intendente Gonzalo Toselli ha omitido rendir los gastos de aportes no reintegrables que entregó el gobierno provincial. Cabe aclarar que la Vocalía de la Sala II informa que hay 4 Juicios de Cuentas en trámite y otras 8 actuaciones que ya fueron derivadas a la Fiscalía de Estado, donde dos pertenecen al gobierno del ex intendente Ezequiel Bolatti que utilizó los recursos administrativos procesales para "defender" la situación..

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe es un órgano con jerarquía constitucional, con competencias determinadas por la carta magna provincial. Este órgano tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten. En tanto, el Juicio de Cuentas se inicia cuando el Contador Fiscal ha hecho reparos a las rendiciones o cuando las rendiciones se han omitido

El requerimiento al órgano de control fue solicitado por la propia legisladora de Juntos por el Cambio luego de recibir versiones sobre incumplimientos del Ejecutivo sunchalense y no obtener repuestas a los interrogantes del propio gobierno local. La concejala también desconoce cuáles fueron las causas por la cual no se presentó la documentación exigida y tampoco se respondió a las intimaciones correspondientes.

En la misiva DGP Nº 064/23, la Vocalía de la Sala II informa que se encuentran en trámite ante el Tribunal de Cuentas los siguientes expedientes que suman un total de 5.341.214,89 pesos. En dos de ellos aún se puede remitir los comprobantes exigidos:

Expediente 00901-0111131-4: Aporte no reintegrable concedido mediante resolución N° 111/21 MGP en el marco de la Ley 13.978 “Programa atención gobiernos locales-emergencia COVID-19” – DEBEN REMITIR COMPROBANTES EN LEGAL FORMA

Expediente 00901-0111334-5: Aporte no reintegrable concedido en el marco del programa “Boleto Educativo Rural” 1° y 2° trimestre 2021 – Decreto N° 392/21;

Expediente 00901-0111231-3: Aporte no reintegrable “Programa de atención gobiernos locales – emergencia covid-19” Resolución N° 317/20 MGP – Ley 13.978;

Expediente 00901-0113345-3: Aporte no reintegrable concedido mediante Resolución N° 287/21 MGP, destinado a atender gastos de urgente ejecución para hacer frente a las erogaciones que demanden los proyectos de emergencia y/o urgencias. DEBEN REMITIR COMPROBANTES EN LEGAL FORMA.

Actuaciones derivadas a la Fiscalía de Estado:

Por otra parte, ya hay 8 actuaciones que fueron giradas a la Fiscalía de Estado, ya que no se respondieron al emplazamiento o vence el plazo dispuesto por la ley. Al no cumplir con el pago se da intervención a la Fiscalía de Estado para su ejecución. Los 8 expedientes totalizan 5.290.327,28 pesos. Dos de ellos se originaron en la gestión del ex intendente Ezequiel Bolatti.

1)Programa “Red provincial de municipios y comunas para la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias” Decreto N° 2115/14.



2) “Cordón cuneta y badenes en calles de la ciudad” - Gestión Intendente E. Bolatti

3) “Fondo Federal Solidario” – Gestión Intendente E. Bolatti

4) “Desagües pluviales, cordón cuneta y badenes”.

5) “Fondo Especial de asistencia cultural” destinado al mantenimiento de museos.

6) “Gastos derivados de la organización de los carnavales sunchalenses 2018”.

7) “Fondo para la asistencia a la seguridad pública y prevención ciudadana”.

8) “Programa de atención gobiernos locales – emergencia covid – 19”

Por lo tanto, la rendición y el reintegro que exige la provincia de Santa Fe, sumando los montos de los 12 expedientes, totalizan 10.631.542,17 de pesos, sin tomar en cuenta los intereses que se van a aplicar por el tiempo transcurrido.

Pero las malas noticias no se detienen acá. La concejala Carolina Giusti recibió otra nota del Tribunal de Cuentas, en esta ocasión de la Vocalía de la Sala I, donde informa que hay otros 18 expedientes que ya fueron remitidos a la Fiscalía de Estado. Aún se desconoce el concepto de los aportes no reintegrables percibidos y no rendidos, como así los montos que en principio la Municipalidad de Sunchales tendría que devolver.

Por Ordenanza, el Concejo convocó al Intendente a concurrir al Recinto

El Concejo Municipal en pleno aprobó la convocatoria al intendente Gonzalo Toselli, para que concurra personalmente a la próxima Sesión Ordinaria que se desarrollará el jueves 13 de abril, a partir de las 9:00, a efectos de brindar toda la información y explicación que se requiera, con relación al estado de rendiciones de la Municipalidad de Sunchales ante el Gobierno de la provincia de Santa Fe, así como el estado de las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Así se dispuso a través de una Ordenanza, en el marco de las disposiciones del inciso 14 del artículo Nº 41 de la Ley provincial Nº 2756, donde también se dispone que el mandatario concurra junto a los funcionarios firmantes obligados legalmente a rendir cuentas.

El proyecto fue presentado por la concejala Carolina Giusti, con la adhesión de sus pares María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio. En cuanto a la aprobación de la iniciativa, la misma fue por unanimidad.

La convocatoria al Intendente para que concurra al Recinto se dispuso en el marco de la nota oficial enviada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe (Expediente Nº 1963), por medio de la cual se remite respuesta sobre información referida al estado de rendiciones de la Municipalidad de Sunchales por aportes recibidos.