LRF: Triunfo de los sunchalenses en el cierre de la segunda fecha

En la noche del lunes 27, en el “Dr. Plácido Tita”, el Cañonero venció al “Cervecero” para continuar con la buena racha. Con un buen primer tiempo, el equipo de Gustavo Giorgi logró quedarse con la victoria.

El gol llegó a los 16’ mediante un corner. Martin Rafael la peino en el primer palo, y en el segundo palo llegó el otro central, Tomás Singer, para empujar al gol. Antes y después, Libertad tuvo varias situaciones para marcar, pero entre el palo y una salvada espectacular de un defensor visitante le negaron el grito de gol.

Resultado Reserva: 2 – 0 (Fernando Maidana x2)

Unión ganó de visitante

En San Vicente, Brown y el Bicho Verde disputaron su encuentro que había sido reprogramado por la lluvia y terminó con triunfo visitante.

Brown se adelantó a los 3' de la primera mitad con gol de César Berazategui, pero la visita lo pudo dar vuelta en el complemento. Primero lo igualó gracias a un penal convertido por Matías Tejeda a los 26'; y cuando parecía que todo terminaría en tablas, Alejandro Siben inclinó la balanza para los sunchalenses convirtiendo el 2-1 definitivo a los 44'.

En división reserva, el partido terminó igualado 0 a 0.

La fecha 3 se jugará de la siguiente manera:

ZONA A: Jueves 30/03: 22 hs. Dep. Aldao vs 9 de Julio. Domingo 02/04: 16.30hs. Salida. Tacural vs Dep. Libertad; Argentino Vila vs Dep. ramona; 17 hs. Argentino Quilmes vs Sportivo Norte.

ZONA B: Jueves 30/03: 20 hs.: Unión vs Ben Hur.Viernes 31/03: Peñarol vs Atlético de Rafaela. Domingo 04/02: 11hs.: Ferrocarril del Estado vs Pardo San Vicente; 16.30 hs. Florida de Clucellas vs Atlético (MJ).

INTERZONAL: Viernes 31/03: 22 hs. Arg. de Humberto vs Dep. josefina