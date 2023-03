Supermercado Atilra permanecerá cerrado el viernes 24 de marzo

A continuación, el comunicado de Atilra:

"A nuestros clientes [email protected]:

Hoy queremos comunicarles que este viernes 24 de marzo nuestro supermercado permanecerá cerrado. Consecuentemente no podremos recibirlos en nuestra casa, que es también la casa de todos ustedes, como lo hacemos habitualmente. Por tal motivo queremos pedirles disculpas por los inconvenientes que podamos generarles.

Y no es que no necesitemos vender, pero ocurre que nosotros no somos simplemente una unidad de negocios. Ustedes que nos conocen saben que desde siempre hemos cumplido una función social, no buscamos ni perseguimos un fin específico de lucro y cualquier margen de ganancia se vuelca hacia la comunidad.

Nuestros empleados son los de siempre, no son moneda de recambio para abaratar costos, la gran mayoría cuenta con varios años de antigüedad y si así lo desean se jubilan en sus puestos de trabajo.

Para nosotros el 24 de marzo no es un feriado más, en esta fecha evocamos la memoria y rendimos homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico militar, entre los que se encuentran nuestros propios compañeros lecheros, que no fueron ni delincuentes ni terroristas, solo trabajadores que soñaron un país distinto, un país para todos.

Los desaparecieron. ¡Qué ironía el eufemismo! y con ello pulverizaron la vida de sus familias, la de sus mujeres e hijos; a quienes no solamente conocemos sino con quienes mantenemos un fraternal contacto.

Aquel terrorismo de Estado también mutiló las alas al Negrito Navarro, al Archie Gastaldo y a Fernando Abasto, compañeros de niñez y juventud que supieron gestar sus sueños en las entonces polvorientas calles de Sunchales, nuestro pago chico en la provincia de Santa Fe.

Por todo esto decidimos no abrir el supermercado este viernes 24 de marzo. Esperamos que, aún si no piensa como nosotros, en la disidencia sepa comprendernos. Les pedimos disculpas por los inconvenientes que podamos generarles y si está dentro de sus posibilidades concentrar sus compras en otro día así lo haga, cuestión ésta que les agradeceremos profundamente.

Les saludo con atenta consideración".

Etín Ponce - Secretario General - P/Supermercado ATILRA