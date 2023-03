Sequía: ¿cuáles son las estimaciones sobre el impacto económico?

La producción de soja, maíz y trigo caería cerca de 30 millones de toneladas en la cosecha 2022/2023 como consecuencia de la falta de lluvias que en los últimos 3 años afectó al país. De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Rosario, el Estado dejaría de percibir más de US$ 1.000 millones en concepto de derecho de exportación. Por su parte, el sector productor perderá cerca de US$ 10.425 millones de sus ingresos netos.

El 2022 fue un 12,8 % más seco que el promedio, y se ubicó así entre los 14 años más secos desde 1961 en Argentina. Además, como consecuencia del fenómeno de La Niña durante 3 años consecutivos, el periodo 2020-2022 fue el que más impacto tuvo en los cultivos, especialmente en la zona núcleo y región central, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué impacto económico tiene la sequía? ¿Qué dicen las estimaciones? La producción de soja, maíz y trigo caería cerca de 50 millones de toneladas en la cosecha 2022/2023, de acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En consecuencia, para la BCR el Estado dejará de percibir unos US$2.314 millones sólo en derechos de exportación, aunque otros informes prevén pérdidas más amplias. Esto pone en jaque las metas de acumulación de reservas netas establecidas en el Programa de Facilidades Extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2023, que establece que el país debe llegar a diciembre con US$9.800 millones en las arcas del Banco Central. Ante esta situación, las autoridades del organismo internacional aceptaron flexibilizar ese objetivo, aunque no precisaron cuál será la modalidad.

Estimaciones de producción agrícola para la cosecha 2022/2023



En la campaña agrícola anterior (2021-2022) la producción de cereales y oleaginosas alcanzó los 138,8 millones de toneladas según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, organismo dependiente del Ministerio de la Economía de la Nación.

De este total, el maíz representó el 42,5% con 59,04 millones de toneladas, seguido por la soja (31,6%) con una cosecha de 43,86 millones de toneladas. Por su parte, el trigo (16%) se posicionó en el tercer escalón con 22,15 millones de toneladas, alcanzando su cosecha récord. Por lo tanto, estos tres cultivos explican el 90% de la producción de granos del país.

El valor de producción de la campaña 2021-2022 a precios de febrero de 2023 (locales) alcanza los US$ 44.227,6 millones.

¿Cuáles son las estimaciones para este año, en términos productivos? De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, la sequía provocará una fuerte baja de la cosecha: se estima una caída del 35% en la producción de maíz para este año respecto a las 50 millones de toneladas que se esperaban con un escenario climático normal.

En cuanto a la producción de soja, la BCR estima que sólo se cosecharían 27 millones de toneladas, un 45% menos de lo esperado. Se trata de la peor campaña en 15 años, incluso por debajo del 2008/09, cuando el impacto de la sequía también afectó a los cultivos. Como ejemplo de esta situación, la entidad señaló que en la zona núcleo (región pampeana) se cosecharía menos de un 25% de lo que se esperaba producir.

El impacto económico de la sequía, según distintas estimaciones



La Bolsa de Comercio de Rosario estimó en un informe que “el sector productor perderá cerca de US$ 14.140 millones netos” (considerando diferencia entre el margen neto del productor que éste estimaba al momento de la siembra, con un rinde promedio en condiciones climáticas normales, y el que se prevé a la fecha, como consecuencia de la sequía).

En consecuencia, también recortó la estimación de recaudación fiscal. “Se espera que el impacto sobre la recaudación de derechos de exportación resulte en una caída superior a los US$ 2.314 millones respecto a lo esperado al momento de la siembra, en tanto que se perderían otros US$ 3.742 millones en concepto de otros impuestos, incluyendo ganancias.

De acuerdo a un informe de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que proyecta una pérdida de 7,8 y 8 millones de toneladas de soja y maíz respectivamente, lo que significará una reducción de la recaudación -incluyendo Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos a las Ganancias, Impuestos a los débitos y Créditos Bancarios e Impuestos a los Combustibles- que superará los uS$2.300 millones, equivalente a casi el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

“Sobre una pauta esperada de déficit fiscal en el presupuesto de 1,9%, esta sequía afectará significativamente la situación fiscal. Si además se suma el efecto sobre el cultivo de trigo, los recursos fiscales tendrían una pérdida cercana al 0,6% del PBI”, señaló el estudio.

En relación a los derechos de exportación (la soja paga una alícuota del 33% sobre valor FOB -es decir, su precio de exportación- y el maíz, del 12%), se estima una disminución en los ingresos fiscales por US$1.900 millones aproximadamente.

Por otra parte, considerando el impacto sobre el PBI -es decir, considerando actividades de comercialización y de logística también-, la sequía implica un impacto económico cercano al 1,5% del Producto, tanto por soja como maíz, y si se considera la reducción en la producción de trigo, llega al 2,1%, según la UNSAM.

Asimismo, el estudio indicó que “dejarían de ingresar al país -como liquidación de divisas- cerca de US$ 7.400 millones por la venta de granos, que deben sumarse a los 4.000 millones esperados por el trigo, sin contemplar los posibles efectos sobre las actividades agroindustriales, que podrían afectar aún más la situación económica”.

Las metas de reservas, en jaque



El Programa de Facilidades Extendidas del FMI para 2023establece que el país debe llegar a diciembre con US$9.800 millones en las arcas del Banco Central. Sin embargo, está meta está en jaque debido a la sequía.

El Gobierno había cumplido la meta del año pasado de US$ 5 mil millones en 2022. Pero para 2023 el objetivo fijado en el acuerdo es acumular US$ 4 mil millones con respecto a diciembre de 2022 (según el informe Índice de cumplimento del Acuerdo con el FMI- 4° trimestre de 2022 publicado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y cuyo director general es el politólogo Luis Tonelli, el nivel terminó en torno a los US$ 5.938 millones).

Frente al escenario adverso que plantea la sequía, el FMI aceptó revisar la meta de acumulación de reservas, pero hasta el momento no dio detalles sobre cuál será el nuevo objetivo.