Mirabella: “La sede del ministerio nacional de Seguridad debería estar en Rosario”

El diputado nacional por Santa Fe participó junto a legisladores nacionales de un evento organizado por el Foro Regional Rosario y organizaciones de la sociedad civil, en donde criticó la política de seguridad del Gobierno Nacional. “Aníbal Fernández no sólo no cuida a las familias santafesinas sino que también se rindió ante los narcos” remarcó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, participó de un encuentro organizado por el Foro Regional Rosario junto a representantes de organizaciones civiles y legisladores nacionales, en el que se abordó la situación que atraviesa Rosario en materia de seguridad y otros temas relevantes para la región. “Esta semana le plantearemos al ministro de Seguridad, cuando vaya al Congreso, diversos cuestionamientos respecto a las formas de combatir la narcocriminalidad. La sede del Ministerio debería estar en Rosario”, remarcó el diputado.



"Es una situación inédita en Argentina, una tremenda cantidad de homicidios vinculados al narco, que también generan acciones de terror en toda la población. En los tribunales federales de Santa Fe tenemos el 20% de las causas de droga de todo el país. Necesitamos una acción decidida de las fuerzas federales y del Ministerio de la Nación para combatir el narco”, agregó Mirabella.

“El 27 de febrero de 2020 el presidente dijo claramente que el Gobierno nacional iba a tener una acción decidida para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pasaron tres años, es nuestra mayor desilusión. Además, con ministros que no lo ayudan mucho, porque Aníbal Fernández no sólo no cuida a las familias santafesinas sino que también se rindió ante los narcos. No se quiere tomar dimensión de lo que está pasando”, fustigó el diputado.

Asimismo, el legislador se refirió a múltiples proyectos presentados ante la Cámara de Diputados para brindar mayores herramientas al Poder Judicial en su lucha contra el narcotráfico y enfatizó la necesidad de que estos sean tratados en el recinto. “Este miércoles trataremos en la Comisión de Justicia el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe, crear fiscalías y jueces de garantías. Queremos una justicia más rápida, veloz y eficiente que resuelva y condene a la narcocriminalidad”, detalló Mirabella.

“Fue un proyecto que trabajamos de manera conjunta los diputados y diputadas que representamos distintas bancadas de Santa Fe, lo firmamos los 19 legisladores. Esperamos obtener dictamen y llevarlo al registro para votarlo, porque es una iniciativa que presentamos en mayo del año pasado”, añadió. “Tenemos que implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal, cubrir los cargos de la Justicia Federal, debemos tener mayor conducción y liderazgo de las fuerzas federales en la persecución criminal”, concluyó el legislador.