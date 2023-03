Los gremios docentes ratifican el paro de este martes y miércoles

El paro docente de este martes 7 y miércoles 8 de marzo sigue en pie. Así lo confirmaron este domingo por la noche, tanto desde el gremio de la docencia pública Amsafe como desde los privados del el Sadop, tras indicar que hasta el momento el Gobierno no los volvió a convocar a una nueva reunión paritaria para destrabar el conflicto.

"Como lo expresáramos claramente en la multitudinaria movilización que llevamos adelante el 1° de marzo, en primer lugar la comisión directiva provincial de Amsafe no está facultada para levantar las medidas de fuerza. Estas se levantan y se ratifican con el voto docente que luego se sintetizan en la Asamblea Provincial que es el órgano máximo de resolución que tiene el gremio", sostuvo Rodrigo Alonso, el secretario general de Amsafe Provincial.



De esta manera, le respondió al ministro de Trabajo, Juan Pusineri, quien consideró días atrás que "no es razonable" hacer una nueva convocatoria y una nueva propuesta si los paros no son levantados. Alonso explicó que "no hay ningún motivo para suspender las medidas de fuerza porque la resolución de la asamblea es clara: el paro del 7 y 8 está supeditado a la presentación de una nueva propuesta… y no hay ninguna nueva oferta para ser evaluada".



"Por lo tanto, el paro está ratificado", confirmó Alonso. Y agregó: "Lo que esperamos todos los docentes que estamos nucleados en Amsafe es que el gobierno de la provincia convoque a la paritaria, que presente una propuesta y que la misma vaya en línea con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación y la escuela pública".

Asimismo, el gremialista dejó en claro la voluntad de seguir negociando: "Amsafe está abierta al diálogo". "En ningún lado está establecido que por ser fin de semana o feriado o por llevarse adelante medidas de fuerza, no se pueda convocar a una paritaria. Nosotros estamos abiertos y esperamos una convocatoria".

Por su parte, el secretario general de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, indicó: "La ministra pidió que nos convoquen y Trabajo nos pidió que levantemos el paro, perdiendo la oportunidad de hacernos una nueva propuesta que podría ser motivo del levantamiento de las medidas de fuerza".

Convocatoria del gobierno provincial

Las reuniones paritarias 2023 tendrán un nuevo capítulo esta semana en Santa Fe. El gobernador Omar Perotti confirmó este lunes que volverán a convocar a los docentes luego del paro previsto para el martes 7 y miércoles 8. De acuerdo a la información a la que accedió AIRE, el jueves 9 será el encuentro con los docentes de Amsafé y Sadop para elevarles la nueva propuesta salarial que, como ocurre habitualmente, es la misma para todos los sectores. Con la administración central, ATE y Upcn, y salud continúan negociando el pase a planta permanente y los contratados.



"Tenemos una propuesta para hacerles conocer, pero lamentablemente cuando se toman este tipo de decisiones de paro y paro impide en el medio que podamos estar reuniéndonos", aseguró el gobernador de Santa Fe este lunes ante los medios de prensa que le consultaron por la marcha de las negociaciones.

El primer ofrecimiento que realizó la Provincia del 32.5% en tres etapas y con revisiones en mayo y julio será mejorado. De hecho, debe ser mejorado, ya que los docentes y profesionales de la salud no solo que lo rechazaron sino que determinaron paro y concentraciones frente al ministerio de Educación y Salud, respectivamente.

La nueva propuesta salarial apuntará a mejorar los porcentajes y los tramos. El reclamo de los gremios estuvo centrado en lograr acuerdos cortos que permitan monitorear la inflación y su evolución respecto a los salarios. En ese esquema, y aunque en Santa Fe se parta de un piso más elevado, se miran referencias en otras provincias como Córdoba y Buenos Aires que la semana anterior acordaron incrementos promedio del 40%.

"Ojalá podamos encontrar en esta instancia un acuerdo y poder tener una continuidad de clases durante todo el año", cerró Omar Perotti la charla con la prensa.