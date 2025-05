AMSAFE rechazó la oferta salarial y va al paro el 14 de mayo

Los docentes nucleados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) rechazaron la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial y anunciaron un paro por 24 horas para el próximo miércoles 14 de mayo. En tanto, Sadop también expuso su negativa a la oferta, pero no efectuará corte de crédito laboral.

Tras la jornada de paritarias del miércoles, donde el gobierno ofreció un 8% de aumento salarial divido en tres tramos, los maestros que trabajan en escuelas de gestión pública comenzaron a votar. En Rosario, las tres mociones apuntaban a una negativa, sin embargo, la opción más votada fue el paro por tres horas (de 11 a 14) para el miércoles 14 de mayo. Sin embargo, la sumatoria de los 20 mil votos de todas las seccionales de la provincia se definió una medida de fuerza más contundente.



En este marco, Amsafé instó al gobierno provincial a volver a convocar a una reunión paritaria y mejorar la oferta. Además, el jueves será una jornada provincial de protesta en toda la provincia.

En este marco, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, sostuvo que la propuesta "no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los docentes" y pidió un recomposición por el primer trimestre, el 2024 y "la deuda de 2023".

Por otro lado, rechazó el plan Asistencia Perfecta, el cual premia a los docentes que no cuentan con faltas durante el mes, al exponer: "Es un presentismo que nos obliga a ir a trabajar enfermos y eso no es calidad educativa".

Alonso remarcó que no se tiene "temor al descuento" por el día de paro porque "hay una necesidad de que el gobierno entienda el malestar que tenemos". Pidió por una paritaria más abierta y de negociación y criticó la "extorsión que lleva adelante el gobierno para que no paremos".

“El gobierno tiene que dejar de maltratar a los docentes. Hablan de calidad educativa, pero en vez de convocarnos a nosotros para debatir alfabetización, contenidos y organización escolar, llaman a empresas educativas", cerró Alonso en conferencia de prensa tras anunciar el paro.

Sadop también rechazó, pero sin paro

El gremio que nuclea a maestros y profesores de escuelas de gestión privada también rechazó la propuesta de aumento salarial gobierno provincial. Sin embargo, Sadop optó por protestar sin realizar paro.

En la votación de Sadop, el 67% de los trabajadores se expresó en contra de suba laboral puesta sobre la mesa en paritarias. Pero un 75% pidió “acciones gremiales alternativas” al paro, según comunicó el sindicato. También, en línea con Amsafé, exigieron un nuevo llamado a paritarias.

“La propuesta salarial era muy mala y está lejos de las expectativas de los docentes. Lo dijimos al salir de la reunión y lo repetimos ahora: el 8% en tres tramos no recompone la pérdida salarial del año pasado ni del primer trimestre de este año”, afirmó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

“Si existe predisposición al diálogo con los chicos en las escuelas, le decimos al gobernador que esperamos un gesto de madurez política”, similar a la de los docentes al no tomar el camino del cese de actividades, remarcó el sindicalista.

Por último, Lucero reiteró el momento de conflictividad social y económica para luego arremeter contra las autoridades: “Tienen la oportunidad de demostrar que su preocupación por la situación de la docencia es genuina y no un discurso vacío”.

¿Cuál es la oferta de las paritarias de Santa Fe?

La propuesta del gobierno de Santa Fe consiste en una suba desdoblada del 8 por ciento, desde abril hasta junio, e incluye un pago adicional para compensar a quienes tuvieron un aumento inferior a inflación entre enero y marzo.

El incremento se divide de esta forma:

3% en abril

2,6% en mayo

2,4% en junio

La actualización se calculará sobre los haberes de marzo. El aumento mínimo previsto es de $75.000 y asciende a 145.000 pesos mensuales en la comparación con los valores de diciembre.