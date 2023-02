Calendario escolar 2023: cuándo empiezan las clases en todo el país

En el último encuentro del Consejo Federal de Educación (CFE) que mantuvo el ministro Jaime Perczyk con sus pares de cada provincia, se propuso que el próximo ciclo lectivo comience el 1° de marzo y finalice el 21 o 22 de diciembre.

Además, se aprobó una resolución que fija un mínimo de 190 días de clase.

¿Cuándo comienzan las clases?: el inicio del ciclo lectivo, provincia por provincia



Ciudad de Buenos Aires: lunes 27 de febrero

Chaco: lunes 27 de febrero

Chubut: lunes 27 de febrero

Córdoba: lunes 27 de febrero

Entre Ríos: lunes 27 de febrero

Formosa: lunes 27 de febrero

Mendoza: lunes 27 de febrero

Río Negro: lunes 27 de febrero

San Luis: lunes 27 de febrero

Santa Cruz: lunes 27 de febrero

Corrientes: martes 28 de febrero

Provincia de Buenos Aires: miércoles 1 de marzo

Catamarca: miércoles 1 de marzo

Jujuy: miércoles 1 de marzo

La Pampa: miércoles 1 de marzo

Misiones: miércoles 1 de marzo

Neuquén: miércoles 1 de marzo

Salta: miércoles 1 de marzo

San Juan: miércoles 1 de marzo

Santa Fe: miércoles 1 de marzo

Santiago del Estero: miércoles 1 de marzo

Tierra del Fuego: miércoles 1 de marzo

Tucumán: miércoles 1 de marzo

La Rioja: jueves 2 de marzo



¿Cuándo son las vacaciones de invierno?



Ciudad de Buenos Aires: 17 al 28 de julio

Chaco: 17 al 28 de julio

Chubut: 17 al 28 de julio

Córdoba: 10 al 21 de julio

Entre Ríos: 10 al 21 de julio

Formosa: 10 al 21 de julio

Mendoza: 10 al 21 de julio

Río Negro: 10 al 21 de julio

San Luis: 10 al 21 de julio

Santa Cruz: 17 al 28 de julio

Corrientes: 10 al 21 de julio

Provincia de Buenos Aires: 17 al 28 de julio

Catamarca: 11 al 22 de julio

Jujuy: 17 al 28 de julio

La Pampa: 10 al 21 de julio

Misiones: 10 al 21 de julio

Neuquén: 10 al 21 de julio

Salta: 10 al 21 de julio

San Juan: no se confirmó aún

Santa Fe: no se confirmó aún

Santiago del Estero: no se confirmó aún

Tierra del Fuego: no se confirmó aún

Tucumán: 17 al 28 de julio

La Rioja: jueves 2 de marzo