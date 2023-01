Adelantaron la fecha del Boleto Educativo Gratuito: ¿cuándo comenzará a funcionar?

Desde este miércoles entrará en funcionamiento el Boleto Educativo Gratuito (BEG). Este año comenzará un mes antes del inicio del ciclo lectivo 2023. El objetivo es que también sea utilizado durante el período de recuperación de aprendizajes en las escuelas secundarias y de las mesas de exámenes para el nivel superior.



La novedad fue confirmada por Rober Benegui, director provincial del programa que cubre dos pasajes diarios a estudiantes, docentes y asistentes escolares de todo el territorio santafesino. "Es un pedido que tuvimos el año pasado y al que estamos dando respuesta", dijo en diálogo con El Litoral.

"Estamos aportando los datos a las empresas de transporte para que desde el 1 de febrero puedan operar con el BEG", señaló Benegui. De todos modos, pidió "paciencia" por eventuales desajustes que se puedan generar entre los tres sistemas -Sube, Movi y cupón por QR- que contempla el programa. "El cotejo de datos tarda hasta 72 horas, por lo que puede haber algunas demoras en que impacte el beneficio", indicó.



De igual manera, aclaró que el registro de inscripciones se mantendrá abierto durante todo el año. "En esta primera semana ya recibimos más de 100 mil solicitudes y estimo que vamos a superar los 300 mil que se inscribieron el año pasado", sostuvo el funcionario.



Dudas frecuentes



A raíz de las consultas que recibieron en la primera semana de inscripciones, Benegui puntualizó algunas cuestiones sobre el proceso de validación del beneficio. Para las tarjetas SUBE, señaló que "una vez que se realiza el trámite de inscripción, hay que registrar el plástico a nombre de la persona que va a hacer uso del BEG y, luego, pasar la misma tarjeta por una terminal TAS para activarlo de manera definitiva; si no se hace esto, seguirán pagando lo mismo". De todas formas, aclaró que este procedimiento deberá realizarse a partir de febrero.

En cuanto a las tarjetas Movi -utilizadas en Rosario- indicó que comenzará con este sistema y que, cuando se produzca el cambio de modalidad, pasará a funcionar con la SUBE. "En principio, el usuario no deberá hacer ninguna gestión, aunque informaremos oportunamente los pasos a seguir. Seguramente es algo que no se hará de un día para el otro sino que va a durar semanas, por lo que es probable que coexistan los sistemas por un tiempo".



Si bien las inscripciones se realizan de forma virtual, también permanecerán abiertas las sedes físicas que el programa tiene en distintas localidades -como la que en la ciudad de Santa Fe se emplaza en Bulevar al 2350, en la puerta del Molino Fábrica Cultural. "La intención es poder colaborar con quienes tienen consultas, se registran con errores o no pueden completar la solicitud online".



Asimismo, Benegui señaló que este año van a estar recorriendo barrios y escuelas de distintas localidades de toda la provincia para asegurar las inscripciones. "Muchas familias carecen de acceso a la conectividad y necesitan acompañamiento para realizar el trámite de inscripción. Es deber del Estado garantizar este derecho para que todos los chicos y chicas estén en la escuela aprendiendo", destacó el funcionario provincial.

Promesa, realidad y deseo



El 2023 será el tercer año consecutivo de funcionamiento de esta política pública que implementa el Gobierno de Santa Fe. "Fue una promesa de campaña de Omar Perotti y hoy es una conquista de los santafesinos. Quedó demostrado que era posible implementar una política de esta magnitud y que depende de una decisión de gestión y de la asignación de recursos. Cabe señalar que si bien los pasajes son gratuitos para el usuario, la Provincia paga ese costo y es por ello que el presupuesto creció año a año".



En ese sentido, Benegui dejó en claro que el BEG se ha convertido en uno de los puntos altos de la gestión y manifestó su deseo de que perdure en el tiempo: "Deseamos que se convierta en una política de Estado, más allá de quién se consagre en las próximas elecciones".



Por último, el funcionario valoró el impacto que el beneficio tiene en la economía familiar santafesina. "Para este Gobierno, la educación es un igualador de oportunidades, por eso pusimos tanto énfasis en implementar el Boleto Educativo Gratuito. Hoy esta política está completamente naturalizada. En cada lugar al que llegamos nos cuentan del ahorro que les significa y cómo ese dinero se usa en insumos para la escuela, útiles, fotocopias, etc. Esto, sumado a otros beneficios como por ejemplo lo es Billetera Santa Fe, se traduce en una gran ayuda para las familias santafesinas, en el marco de un contexto económico complicado".



BEG rural



Benegui recordó que también se habilitó la inscripción del beneficio para estudiantes, docentes y asistentes escolares que asisten a establecimientos educativos rurales y que tienen necesidades particulares de traslado. "Desde el año pasado, atendiendo a los planteos de los gremios, a los docentes se les acredita en la cuenta a sueldo el importe equivalente a los pasajes cubiertos para que puedan decidir de qué forma les es más conveniente utilizarlo. Y en el caso de estudiantes, como son menores, sigue siendo mediante los convenios con municipios y comunas que son quienes contratan los medios de transporte", aclaró.



Compatibilidad



Al mismo tiempo, comenzará a regir el descuento del 50% en todos los pasajes de transporte público de jurisdicción provincial; por lo que, luego de consumir los dos pasajes gratuitos del BEG, el usuario podrá continuar usando de forma indefinida el Medio Boleto Estudiantil, cuyos beneficiarios son docentes y estudiantes que tienen residencia en una localidad diferente a la que estudian y que utilizan el transporte interurbano de pasajeros para trasladarse a los establecimientos educativos dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe.



Para tener en cuenta



Los únicos requisitos para acceder al BEG son ser alumno regular de establecimientos educativos declarados, y en el caso de estudiantes universitarios se debe tener al menos una materia aprobada el año anterior, excepto los ingresantes que no tienen restricciones. Para solicitarlo, se debe descargar la app "Boleto Educativo" a través del celular o ingresando en www.santafe.gob.ar/boletoeducativo. En el caso de los que fueron beneficiarios durante el 2022, deberán realizar el trámite de inscripción nuevamente para poder hacer uso del mismo en el ciclo 2023.



Cabe recordar que el beneficio alcanza tanto a quienes utilizan el transporte interurbano, cuando el establecimiento educativo se encuentra en una localidad distinta a la del domicilio del beneficiario, como también para el transporte urbano, cuando el establecimiento educativo se encuentra en la misma localidad sin importar la distancia del domicilio. Quienes lo utilizan en líneas urbanas, tendrán acceso a dos pasajes por día. En el caso de líneas interurbanas, si la distancia entre la localidad donde reside el beneficiario y la del establecimiento educativo en el cual estudia o trabaja es menor a 60 km, tendrá acceso a 2 boletos por día. Pero en los casos de quienes tengan que hacer un trayecto mayor a 60km, tendrán 2 boletos por mes.