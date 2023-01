El frente electoral santafesino opositor dio un gran paso en Rosario

Un documento con el sello identificatorio de once partidos políticos opositores santafesinos sentados en la mesa fue el corolario de la reunión realizada en la sede del Partido Demócrata Progresista de Rosario. El texto afirma que "estamos construyendo la alternativa para el futuro de la provincia". La reunión había sido convocada ante el pedido del Poder Ejecutivo para tener una ley de emergencia en materia de seguridad público y servicio penitenciario hasta fin de año.



"Estamos convencidos que la provincia de Santa Fe puede salir del atraso y el estancamiento. Convocamos a la ciudadanía a emprender juntos esta tarea", finaliza el texto que en el medio analiza las alternativas no solo en materia de seguridad sino también en términos de los efectos de la sequía. También hubo coincidencias en pedirle al gobernador Omar Perotti que firme el decreto de convocatoria a elecciones.



"De palabras, el frente es un hecho; faltan los papeles", le dijo a El Litoral el presidente del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig. En el encuentro se decidió que actuará una especie de junta de coordinación con un representante por cada fuerza política para definir los alcances de la plataforma, nombre de la fuerza y definir los futuros apoderados para actuar ante los cuerpos electorales.



Los siete partidos que conforman Juntos por el Cambio se habían reunido el día antes en Piñero y ratificaron la necesidad de ampliar la coalición en Santa Fe. Entonces, al encuentro de este miércoles se sumaron las conducciones del PDP -actuó como anfitriona- con Gabriel Real a la cabeza; más el Partido Socialista con Enrique Estevez y otros dirigentes como Joaquín Blanco, Rubén Galassi, Esteban Lenci y Lionella Cattalini. También Creo con su titular, Mariano Roca pero con la presencia del intendente Pablo Javkin y el diputado Ariel Bermúdez. También GEN sumó su conducción en manos de Gonzalo Toselli.

"Los partidos políticos que estamos construyendo la alternativa para el futuro de nuestra provincia reunidos en el día de la fecha, queremos expresar nuestra preocupación por la situación que atraviesa Santa Fe en muchas de las áreas que hacen a su vida cotidiana y su desarrollo", comienza el texto.



Después dedica varios párrafos al tema seguridad. "El año comenzó con una crisis de seguridad pública que no deja de agravarse y una sequía prolongada, ambos problemas aumentados por la cada vez más notoria ausencia de los gobiernos provincial y nacional, que no ofrecen respuestas a la ciudadanía y las pocas acciones que llevan adelante las implementan con total improvisación, discrecionalidad y arbitrariedad en la distribución de los recursos".



Subraya que "cerramos un año récord de homicidios, y este año muestra que no hay cambios a la vista. Es necesario que el Gobierno reaccione con la proactividad que requiere la urgencia y la responsabilidad que debe tener una gestión que está en retirada y que debe procurar que sus decisiones no compliquen aún más la situación. El Ejecutivo requirió nuevamente el instrumento de la emergencia en seguridad. Una vez más, como en cada vez que se lo solicitó, los 11 partidos políticos estamos a disposición para brindar las herramientas que se consideren necesarias. Sin embargo, entendemos que esta debe ser la ocasión para transformar una mera disposición administrativa en un programa de seguridad que posibilite retomar el gobierno de las calles y de las unidades penitenciarias, el control de las fuerzas de seguridad, la implementación de políticas territoriales y el fortalecimiento del sistema de persecución penal. Queda ya en claro que no alcanza con un slogan vacío, por eso reiteramos nuestro pedido para que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas de los recursos que tuvo disponibles y subejecutó por falta de rumbo y decisión. Como muestra basta un botón: todavía seguimos esperando los tan anunciados sistemas de inhibición de unidades penitenciarias, drones y chalecos antibalas".

Después aborda la sequía. "Con esta misma desidia se abordó la extensa crisis que causa la sequía, cuyos efectos van más allá de los productores sino que perjudican enormemente el desarrollo económico en un amplio sentido que comprende al comercio, al transporte, agroindustria y todo el engranaje social que es motor de nuestra provincia y gran parte del país. Proponemos –sabiendo que la Provincia cuenta con los recursos suficientes- que se amplíen las partidas destinadas a paliar las consecuencias, rescatar y reactivar la producción; y que se exijan al Gobierno Nacional medidas para atender la situación".



Coordinación

En la reunión de Rosario también se decidió avanzar en la coordinación del trabajo legislativo que se reanudará el miércoles venidero. "La tarea esencial será en Diputados donde la mayoría de los partidos tiene representación hoy dispersa en determinados espacios", dijo uno de los participantes. En ese marco, los partidos pretenden ser escuchados a la hora de discutir la nueva emergencia en seguridad pública.