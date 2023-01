Esta semana, llegan 79.000 dosis de vacunas bivalentes contra el Covid a la provincia

Las vacunas bivalentes ya llegaron a la Argentina y se espera que este martes comience la distribución de las dosis. La ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, confirmó que a la provincia llegarán más de 79 mil dosis, pero advirtió que aún no está definido cómo será la aplicación. Además, advirtió que, por el requerimiento de frío de las bivalentes, la distribución no será "tan rápida". No obstante, aseguró que comenzará esta misma semana.



"La vacuna ya está en el país, 79.120 llegan a Santa Fe. No tengo la fecha de llegada exacta pero es esta semana. Y como siempre, las distribuimos”, dijo Martorano.

La ministra explicó que, a diferencia de otras vacunas, las bivalentes necesitan mantenerse a menos 80 grados, lo que supone una logística particular como ya se implementó con otras vacunas. "Van a los ultrafreezers, no tiene una distribución tan rápida ni tan fácil, pero esta semana estaríamos distribuyendo", dijo.

Consultada sobre quiénes se podrán aplicar este tipo de vacunas, Martorano explicó que se usarán de refuerzo pero que aún no se definió cómo ni grupos prioritarios. Paralelamente, se siguen colocando en la provincia los refuerzos con Moderna.

"Va a ser la que se use en adelante para los refuerzos, es como la de la gripe que todos los años es una cepa distinta. (las dosis bivalentes) Tienen la cepa de Wuhan pero agrega la ómicron con dos subvariantes de la ómicron”, destacó.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, Vizzotti había anunciado: "Las vacunas bivalentes se utilizarán tanto para iniciar o completar esquemas de vacunación primarias como para reforzar con una dosis extra. Además, dependiendo de su disponibilidad, cada individuo recibirá la vacuna que haya al momento sin preferir una formulación sobre otra, aunque se esperan especificaciones respecto a si los grupos de riesgo serán priorizados o no".