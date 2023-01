Carsfe pide un "esfuercito" a los productores para que hagan el trámite de emergencia

En 2022, desde la provincia habían advertido que la declaración de Emergencia Agropecuaria no sirve como herramienta ante las contingencias climáticas. Lo aseguró la Secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, aportando un dato clave: de las 12 millones de hectáreas alcanzadas por esta medida sólo sobre 700.000 se había tramitado y obtenido el correspondiente certificado. "Cuando hablamos con los productores, dicen que la herramienta no les resuelve el problema", argumentó. Vale decir que, en ese momento, desde el Ejecutivo se impulsaba una actualización de la normativa, proyecto que se elaboró en la cartera productiva y sobre fin de año logró media sanción en Senadores.

En aquel momento, Carrizo se refería a los decretos que rigieron hasta el 30 de junio, mediante los cuales se declararon en Emergencia o Desastre 18 de los 19 departamentos santafesinos por sequía. De aquellas normas, surgieron 1.740 certificados.



En el segundo semestre, el agravamiento de la situación obligó a dictar una prórroga - esta vez para los 19 departamentos - con vigencia hasta fines de mayo. Desde la cartera agropecuaria, comentaron que hasta el momento sólo se tramitaron 350 solicitudes para acceder al certificado.



"El número no sólo es considerado bajo por las autoridades, sino también por las entidades del sector. "Estoy al tanto del número de presentaciones que se hicieron en esta segunda instancia, y realmente daría la sensación de que no hay nadie que la está pasando mal", le dijo la presidente de Carsfe, Sara Gardiol, al periodista Alejandro Guerrero. Y por eso advirtió que si no se realiza el trámite, no queda constancia estadística y se pierde un argumento ante la opinión pública. "Van a decir «tanto se quejan y no hay tantas presentaciones de declaraciones juradas»".



Gardiol valoró que el sector ya cuenta con las prórrogas y la homologación del decreto de emergencia y desastre a nivel nacional, por lo que pidió "otro esfuercito que tenemos que hacer como productores" para contar con los certificados.



La dirigente hizo el planteo, a sabiendas de que los productores son reacios a la burocracia. "Por favor; aunque sea el trámite engorroso, el conjunto hace a la fuerza para que se tomen algunas medidas", dijo. Y añadió: "yo se que a veces hay trámites que son engorrosos y los productores se preguntan cuales son los beneficios".

Y en ese sentido, remarcó: "eso (sumar certificados) nos va a dar también presencia; porque si no te quejas, nadie te va a decir que te está pasando algo; es muy simple eso, no?".