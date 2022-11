Finalmente imputaron a Sain como jefe de asociación ilícita y por espionaje ilegal

Judiciales 29 de noviembre de 2022 Por La Capital de Rosario

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe fue acusado este martes 29, de liderar una asociación ilícita dedicada a receptar en forma indebida de información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales. Tanto el ex funcionario como sus colaboradores que también afrontarán la acusación niegan haber realizado.