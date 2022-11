Argentina Programa 4.0: cuándo empieza y cómo inscribirse a los cursos

Argentina Programa 4.0 es el nombre de esta propuesta impulsada por la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación. En esta ocasión, además habrá 250 mil vacantes para quienes obtengan un puntaje igual o superior a 6 en el examen de ingreso.

Quienes no lleguen al puntaje mínimo podrán optar por otros cursos dentro de la gama de “habilidades digitales básicas’'. Todos los cursos serán dictados a través de plataformas brindadas por 40 Unidades Académicas que participan del programa.

¿A quién está destinado el programa?

A todas las personas mayores de 17 años que residan legalmente en Argentina, hayan finalizado el secundario, cuenten con acceso a internet y computadora, independientemente de que tengan o no con conocimientos previos sobre programación.

¿Cuándo empieza Argentina Programa 4.0?

La inscripción estará habilitada desde el martes 22 de noviembre a las 12 horas.

¿Cómo inscribirse Argentina Programa 2022?

Para acceder al proceso de inscripción hay que ingresar a la web de la iniciativa (www.argentina.gob.ar/economia/conocimiento/argentina-programa) desde el momento en que se habiliten las solicitudes

¿Qué es Argentina Programa 4.0?

Se trata de un programa nacional y federal que tiene como objetivo capacitar a personas en lenguajes y conocimientos sobre programación, testing y habilidades digitales para potenciar la empleabilidad en el sector del software y la tecnología.

El objetivo es formar nuevos profesionales en sectores estratégicos para que se inserten en un mercado de amplia demanda laboral tanto nacional como internacional con sueldos promedio de $267.000. “De esta forma, se lograría el objetivo de aumentar el nivel de remuneraciones para un colectivo dinámico que crece año a año”, resaltaron.

El programa es impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación con apoyo de un consejo consultivo especializado y tiene como principales objetivos:

- Capacitar a más de 70.000 personas en el transcurso de un año para que puedan insertarse en un mercado laboral internacional emergente.

- Articular las necesidades del mercado con la formación de más personas en tecnología

- Generar valor agregado a los sectores industriales tradicionales y no tradicionales.

- Brindar la posibilidad de acceder a empleos de calidad con buenas remuneraciones.

¿Cuánto cuesta Argentina Programa y quiénes pueden acceder a la Tarjeta de $150.000?

El programa es completamente gratuito por lo que los inscriptos no deben pagar nada por ello, no obstante sí existe la posibilidad de acceder a la Tarjeta Argentina Programa 4.0 y acceder a un fondo de hasta $150.000 para adquirir una computadora disponible en la Tienda BNA (el sitio de venta online del Banco Nación) dentro de la línea especial para la tarjeta del plan.

Quienes deseen esta tarjeta deberán cumplir con ciertas condiciones y una vez obtenida tendrán hasta 6 meses para utilizar los fondos.

Pero eso sí, la Tarjeta Argentina Programa está destinada únicamente para quienes estén inscriptos en la segunda etapa de las capacitaciones, y cumplan con una serie de requisitos, a saber: no cuenten con un empleo formal en relación de dependencia, estén adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en las categorías A o B y no perciban ingresos en relación de dependencia, cuenten con un rabajo registrado por el cual se perciba ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles según lo establecido por la Resolución 4/2021, y que declaren no contar con el suficiente dinero para adquirir una computadora por sus medios.