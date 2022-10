Los docentes de AMSAFE Castellanos votan entre 3 mociones de rechazo y una de aceptación

Durante la tarde y parte de la noche del martes 4 de octubre, AMSAFE Castellanos llevó adelante la Asamblea Departamental en la que los docentes definieron, con claras posturas encontradas, las mociones que se estarán votando desde este miércoles 5 en las escuelas públicas de la región, para el jueves presentar los resultados de la misma en Asamblea Provincial.



La Asociación del Magisterio del Departamento Castellanos definió cuatro mociones que se estarán votando durante toda la jornada. Una sola de ellas apunta a la aceptación y el resto van directamente al rechazo de la misma, con paros y movilizaciones de por medio. El jueves 6, a partir de las 10:30, se llevará adelante en la capital provincial la Asamblea, donde el gremio definirá la continuidad del plan de lucha o la aceptación de la propuesta.

Las mociones



La Asamblea Departamental de delegados del Departamento Castellanos, celebrada en la sede gremial de Bv. Lehmann 398 de la ciudad de Rafaela, propuso las siguientes mociones que serán votadas en las escuelas:

-La primera apunta a la aceptación de la propuesta pero plantea la posibilidad de constituirse en asamblea permanente para realizar el seguimiento de las acciones concretadas y de igual forma profundizar las acciones locales para «visibilizar la lucha docente».

-La moción dos establece el rechazo de la propuesta, con paros de 48 hs y 72 hs semanales en días rotativos, hasta que haya una oferta de recomposición salarial. Esta misma plantea acciones locales y regionales.

-En tercer lugar, la propuesta mocionada rechaza la proposición del Gobierno y la implementación de la reducción horaria con desobligación de alumnos y acciones locales.

-Por último, la cuarta moción fijó rechazar la propuesta y hacer paro de 48 hs semanales en días rotativos con asistencia a los lugares de trabajo y la quita de colaboración.

«El jueves por la mañana tenemos la Asamblea Provincial, desde las 10:30 se va a estar resolviendo la aceptación o rechazo de esta propuesta con el mandato de cada uno de los 19 departamentos. En el Departamento Castellanos, como creo que debe ocurrir en la mayoría, tenemos una moción de aceptación y otras de rechazo con distintas modalidades y medidas a llevar adelante. Eso se va a estar votando en cada una de las escuelas mañana; hasta las 18 horas vamos a estar recibiendo mandatos para poder hacer el vuelco de datos y tener el resultado para presentarlo en la Asamblea Provincial el jueves a la mañana», detalló Oesquer.

Acalorado debate



Por más de dos horas, los docentes llevaron adelante un fuerte debate respecto a esta nueva propuesta paritaria emitida por el Gobierno de la provincia el pasado lunes tras el encuentro mantenido en el Ministerio de trabajo. Luego de la asamblea, Adrián Oesquer dialogó con CASTELLANOS y reconoció que el ánimo docente no es de los mejores tras esta clara situación de «apriete» por parte de la Provincia, que definitivamente busca cerrar este capítulo.



Sobre lo que fue la Asamblea, el gremialista local reconoció que «hay diferentes posiciones por distintas situaciones, hay quienes están determinados a aceptar , por eso sale la moción de aceptación; por otro lado, hay gente que pretende continuar con el plan de lucha por motivos que también son justificados, con lo cual también salen las mociones de rechazo. Está bueno que se dé el debate y que cada uno exprese sus ideas, mientras sea en el marco del respeto está perfecto».



En relación a la propuesta puntual que se ha recibido por parte del Gobierno, Oesquer admitió que «era algo que exigíamos. Las propuestas que siempre recibimos son integrales, contienen cuestiones salariales y otras que tienen que ver con condiciones de trabajo y carrera docente. Básicamente no cambió la cuestión salarial, salvo algún tema de blanqueo y de devolución de los días de paro, más allá de que seguimos sosteniendo que no estuvieron dentro de la legalidad y que fue un apriete para poder determinar una resolución al conflicto. Están incluidas unas cuestiones de blanqueo de sumas otorgadas en el 2020 que estaba previsto que este año se terminen de incorporar al salario y esto estaría ocurriendo en el mes de octubre, recordando puntualmente que en caso de que el gremio acepte la propuesta, los mismos recibirán la devolución de los haberes descontados el próximo viernes 14. Así mismo se incorporaron temas que tienen que ver con carrera docente y con concursos de titularización para cargos directivos de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Nivel Superior».

Sobre el blanqueo



El gremialista local también fue consultado respecto al punto del blanqueo de haberes que se dio a conocer luego de la reunión paritaria del pasado lunes. En particular, esto no significará un cambio en la oferta salarial ya que es el mismo dinero, aunque impactará directamente en el «sostenimiento de nuestra Caja de Jubilaciones, que pretendemos seguir manteniendo en la provincia, y de nuestra obra social, que buscamos que mejoren sus prestaciones. Con un mayor aporte vamos a poder contribuir a poder sostener la Caja de Jubilaciones y el Régimen Opcional Docente, que fue una conquista desde el Sindicato, y también a poder mejorar las prestaciones que se nos brinda como afiliados dentro de la obra social».



El blanqueo de estos haberes serán de aquellos montos y sumas no remunerativas y no bonificables que habían sido otorgadas en el año 2020, en plena pandemia.

El resto de los pedidos



Más allá del planteo en la cuestión salarial y de condiciones docentes (infraestructura escolar, creación de escuelas, de horas y cargos, equipamiento), dentro de la discusión paritaria, como señaló Oesquer, también se incluye todo lo que tiene que ver con cuestiones de la obra social, la cual «no está funcionando como debe funcionar y tiene un costo extra a los afiliados porque hay muchas prestaciones que no están cubiertas». Desde AMSAFE Castellanos volvieron a insistir y solicitar el incremento de las partidas a comedores y copas de leche, que no se actualizan a la realidad y cuestan a los directivos de estos establecimientos poder brindar un servicio adecuado.

La propuesta



Contempla un 12% de aumento para el mes de septiembre; en caso de ser aceptada será abonada con la devolución de los días de paro el próximo 14 de octubre. Incluye los respectivos aumentos del 7% para los meses de octubre y noviembre, llegando a diciembre con otro 5% de aumento y la revisión de la oferta en los primeros días del mes.



Aquí es donde se produce un nuevo agregado, ya que se estableció la conformación de una comisión salarial para analizar la evolución de la inflación y discutir la situación de los distintos cargos del sistema educativo. Otro de los puntos interesantes, que traerá mucho análisis respecto al beneficio que significa, es el blanqueo -establecido para el mes de octubre- de todas las sumas no remunerativas y no bonificables que han sido otorgadas en el año 2020 y 2021.

Concursos

Se incorporan a concurso en el nivel superior las vacantes generadas por la liberación de tareas pasivas al 30 de junio del 2022 al movimiento de traslado y posteriormente para el traslado de titularización en el nivel inicial, primario y modalidad especial. Otro de los puntos que se sumó en la paritaria es la creación de cargos y horas cátedras. En total serán 1.237 cargos que ingresarán al sistema educativo y miles de horas cátedras que también se van a estar incorporando.