Cuál es el descuento que se hizo a los docentes y cómo impactó en los recibos de sueldo

La deducción de los días de paro a los docentes públicos se hizo efectiva este sábado 1 de octubre en los recibos de sueldo de los maestros públicos santafesinos. Tal como había adelantado el Ejecutivo provincial se descontaron los 11 días no trabajados, lo que representa la reducción de un tercio del salario de los docentes. Desde Amsafé, indicaron a AIRE que la composición del descuento varía según el cargo, la jerarquía y la antigüedad de cada docente. Y ratificaron la decisión de iniciar acciones legales.



“La situación de cada trabajador es particular. Hay compañeras que tienen dos cargos y el descuento fue doble. Por ejemplo, para un maestro de grado con 13 años de antigüedad, el descuento fue de $ 38.500, para un director con el máximo de antigüedad, el descuento fue de $60.000”, expresaron desde el gremio.



En tanto, señalaron que para un docente con dos cargos, donde el impacto de la deducción de los días de paro fue doble, el descuento ronda los $80.000. “Con este descuento, no se llega a fin de mes, no se paga el alquiler, no se puede pagar la luz o mantener una familia. Hay una indignación generalizada. Porque una cosa fue la amenaza y otra verlo en el recibo”, explicaron.

En este sentido, advirtieron que iniciarán acciones legales, y que no van a aceptar en la paritaria del lunes una propuesta que no contenga la devolución de los descuentos. “Si esto no sucede vamos a estar convocando a las asambleas departamentales y a definir democráticamente los pasos a seguir”, concluyeron.

Descuentos "injustos e indebidos"



Tras la efectiva deducción de los días de paro a los docentes públicos, el secretario General de Amsafé, Rodrigo Alonso, ratificó que el gremio va a llevar adelante "todas las acciones legales y también políticas para que se dé marcha atrás con el descuento".

“Los descuentos que vemos plasmados en nuestros recibos de sueldo son injustos e indebidos, porque llevamos adelante un derecho constitucional. Es un día de mucha bronca”, sentenció Alonso. Asimismo remarcó que "no se puede castigar a los trabajadores y trabajadoras por luchar, por exigir lo que es justo, que es poder mejorar las condiciones para enseñar y para aprender. Estamos convencidos de que los conflictos no se van a resolver así, nunca los conflictos se van a resolver mediante las amenazas”.

En este sentido insistió en que el único responsable del conflicto "es el gobierno de la provincia, que tendría que habernos convocado en tiempo y forma a la discusión paritaria y no lo hizo".

En cuanto a la reunión del lunes, Alonso expresó: "Vamos a discutir fuertemente en el ámbito paritario, y no vamos a aceptar un solo centavo de descuento por luchar". A su criterio, el encuentro tiene que girar en alrededor de tres ejes fundamentales: la discusión salarial, las condiciones de trabajo y la devolución de los descuentos.

“Acá hay que tener voluntad política y la voluntad política es presentar una propuesta que tenga que ver con las necesidades que tenemos los docentes, y una de las necesidades que tenemos es la devolución inmediata de lo descontado. No vamos a aceptar que el gobierno nos meta la mano en el bolsillo", concluyó.

Nuevo encuentro



Este lunes, el gobierno de Santa Fe y el gremio de Amsafé volverán a reunirse en el marco de la mesa paritaria, donde se buscará lograr un acuerdo en materia salarial. Sin embargo, el descuento de los días de paro concretado por la administración santafesina, será uno de los puntos más calientes a debatir.

La oferta salarial presentada por el gobierno consiste para el mes de septiembre del 20% (estaba previsto que sea del 8%, lo que significa que el aumento será del 12%), para el mes de octubre 7%, y para el mes de noviembre otro 7%. En el mes de diciembre, el aumento propuesto sería del 5% y una revisión salarial en diciembre. Según lo ofertado, el aumento salarial anual llegaría al 77%.