Imputaron a dos dirigentes de Colón y a nueve personas que integran la hinchada "Los de Siempre"

Un total de once personas fueron imputadas el miércoles 28 de septiembre en el marco de la investigación que encabeza la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 por ilícitos cometidos por integrantes de dos facciones de la hinchada del Club Atlético Colón. Las atribuciones delictivas fueron llevadas a cabo en dos audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

De esas once personas, a siete se les atribuyó ser parte de una asociación ilícita. Por su parte, los dos dirigentes de Colón investigados son el Vicepresidente Tercero y uno de los Vocales de la comisión directiva. A ambos se les endilgó haber facilitado la formación de grupos destinados a cometer delitos en espectáculos deportivos y encubrimiento.

Medios económicos



De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, los delitos atribuidos a los dos dirigentes fueron cometidos de forma continua desde, al menos, octubre del año pasado y hasta el lunes de esta semana.



“En función de sus cargos, los dos dirigentes facilitaron la formación y mantenimiento de grupos destinados a cometer delitos, lo cual está penado por la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184”, planteó el MPA. “Quien tiene el cargo de Vocal mantuvo comunicación y trato directo permanente con los líderes de Los de Siempre y de La Negrada, relación que era conocida y aprobada por quien es Vicepresidente Tercero del club”, se agregó en la audiencia.



La Fiscalía sostuvo que “los dos dirigentes imputados proveyeron de indumentaria deportiva oficial del club para su reventa; carnet de socios y entradas para los miembros de las facciones y entradas para la reventa previa a los partidos”. En tal sentido, se indicó que “de esta manera, las autoridades de la institución investigadas pusieron a disposición medios económicos que permitieron la formación, mantenimiento y financiamiento de actividades delictivas”.



En la audiencia también se indicó que “al líder de Los de Siempre se le pagaban periódicamente 150 mil pesos en concepto de ‘sueldo’ sin que hubiere contraprestación alguna”.

No identificar a nadie



Los dos dirigentes del club imputados también son investigados por el delito de encubrimiento.

En los dos casos fue por su accionar a raíz de las citaciones a declarar que hizo la Fiscalía a víctimas y testigos de las amenazas sufridas por el plantel profesional de fútbol de Colón el martes de la semana pasada en el predio “4 de Junio”.



“El Vicepresidente Tercero le indicó al Manager del fútbol profesional de la institución que debía concurrir a declarar, pero que de ninguna manera podía identificar a las personas que habían estado presentes y que tampoco podía dar cuenta de haber escuchado amenazas”, sostuvo la Fiscalía. “Además, el dirigente hizo hincapié en que, puntualmente, no se mencione al líder de Los de Siempre”, se agregó.



Por su parte, el Vocal de la comisión directiva que fue imputado “se comunicó telefónicamente con el otro líder de Los de Siempre, quien está detenido en el establecimiento penitenciario de Coronda”.



Según expuso la Fiscalía, “en ese contacto, el detenido le dijo al dirigente que hable con los jugadores y personas citadas a declarar y les manifieste que si no identificaban a los presentes en el ‘apriete’ a los jugadores, Los de Siempre los dejarían tranquilos. También se le planteó que si los citados a declarar sí identificaba a los autores de las amenazas, Los de Siempre se encargarían de tirar bombas en cada uno de los partidos para que Colón no juegue más de local. Asimismo, le dijo que sabían donde viven las familias de los jugadores y a qué escuelas van sus hijos”.



Finalmente, según relató la Fiscalía en la audiencia, “se contactó con el capitán del plantel profesional de fútbol con el objetivo de ayudar a los autores de las amenazas coactivas”.

Asociación ilícita



Según lo planteado por la Fiscalía en la audiencia, siete de los imputados formaban parte de una asociación ilícita. “Comenzó a funcionar, al menos, en agosto de 2019 y estaba destinada a cometer delitos en torno a la vida deportiva e institucional del Club Atlético Colón de Santa Fe, pero también ilícitos indeterminados en en la ciudad de Santa Fe y alrededores”, se detalló.



“Se trataba de una estructura delictiva permanente, estable y organizada”, aseguró la Fiscalía. “Los dos imputados como jefes negociaban la entrega de dinero en carácter de ‘sueldo’; entradas para los miembros de Los de Siempre para el acceso a los partidos y para la reventa ilegal; entrega de indumentaria oficial del club para la reventa”, se añadió.



De acuerdo con la evidencia recolectada, la Fiscalía informó que “periódicamente se entregaban 150 mil pesos a uno de los jefes de la asociación ilícita en concepto de ‘sueldo’ sin que exista contraprestación; en ocasión de los partidos de fútbol de Colón, se entregaban entre 100 y 400 entadas, ya sea con carnet de socios o con códigos QR; se entregaban cantidades indeterminadas de indumentaria: camisetas, shorts, camisetas de arquero y mochilas”



Por otra parte, se detalló que “el jefe de la asociación ilícita era quien autorizaba la instalación de puestos de venta de alimentos y bebidas y cuidadores de autos, ninguno de los cuales podía funcionar sin la autorización y control de Los de Siempre a cambio del pago de una suma de dinero”.

“Aprietes”

La Fiscalía explicó que la atribución delictiva de amenazas coactivas fue por el ‘apriete’ del 20 de septiembre en el predio ‘4 de Junio’ donde se realizaba el entrenamiento vespertino del primer equipo de fútbol. “Un grupo de entre 35 y 40 integrantes de la facción Los de Siempre fueron al lugar, amenazaron, intimidaron y agredieron físicamente a los jugadores. Les exigieron la entrega de dinero e indumentaria y los amenazaron diciéndoles que si no cumplían la pasarían mal, se las cobrarían con sus familias y sus hijos”.

También en los partidos y en el hotel



En relación a los hechos ilícitos atribuidos a los integrantes de Los de Siempre, la Fiscalía brindó detalles de lo ocurrido el 4 de octubre de 2021 en el marco del partido entre Colón y Banfield y el 30 de marzo de 2022, en oportunidad del encuentro futbolístico entre Colón y Aldosivi



En el partido el año pasado, y en el marco del cumplimiento del aforo por la pandemia, personal policial anunció que no podían ingresar más personas al estadio. “Molestos con la decisión de la autoridad, alrededor de 100 integrantes de Los de Siempre iniciaron disturbios, agredieron a policías y amenazaron con hacer suspender el partido”, detalló la Fiscalía.



Por su parte, en el partido de Colón y Aldosivi, miembros de Los de Siempre “golpearon en la espalda y en los testículos a un adolescente mientras le decían ‘¿sos de la otra barra?’; ‘¿estás sólo?’, al tiempo que le exhibían armas blancas tipo chuza y armas de fuego”.



La Fiscalía también hizo referencia a lo ocurrido el 5 de abril de este año en el marco del partido entre Colón y Peñarol de Montevideo. “Entre las 18:50 y las 19:10, en las inmediaciones del estadio, integrantes de La Negrada incitaron públicamente a la violencia colectiva y pretendieron ingresar ingresar por la fuerza al estadio, provocaron disturbios, daños y atentaron gravemente contra la autoridad policial”, puntualizó la Fiscalía.



“El 2 de mayo de este año, en el marco del conflicto por el hotel del Club Colón, integrantes de Los de Siempre ‘tomaron’ las instalaciones del hotel”, se sostuvo. Finalmente, también se puntualizó lo ocurrido el 14 de septiembre de 2022: “en el partido entre Colón y San Lorenzo de Almagro, la facción ‘Los de Siempre’ exhibió una bandera con amenazas a jugadores y dirigentes de Colón”.

Calificaciones legales



Las imputaciones realizadas hoy por la Fiscalía a los dos dirigentes fueron las siguientes:

- HRD (66 años): coautor de facilitamiento de la formación de grupos dedicados a cometer delitos en espectáculos deportivos (artículos 5 y 11 de la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184) y autor de encubrimiento

- LAP (35 años): coautor de facilitamiento de la formación de grupos dedicados a cometer delitos en espectáculos deportivos (artículos 5 y 11 de la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184) y autor de encubrimiento

Por su parte, a los integrantes de la facción conocida como Los de Siempre, se les atribuyó lo siguiente:

- OML (48 años): coautor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe; autor de incitación a la violencia colectiva y partícipe necesario de lesiones leves y daño (agravado en el marco de la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184); coautor de amenazas coactivas.

- JAL (ya detenido y alojado con anterioridad en la cárcel de Coronda): coautor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe y coautor de amenazas coactivas.

- JMS (39 años): coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro.

- CDS (39 años): coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro.

- CEJG (34 años): coautor de asociación ilícita en carácter de miembro.

- SJM (34 años): coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro

- WDD (42 años): coautor de asociación ilícita en carácter de miembro y coautor de amenazas coactivas.

Por último, otros dos jóvenes detenidos el pasado lunes también fueron imputados por otros delitos:

- GSD (18 años): coautor amenazas coactivas.

- MJAL (18 años): autor tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil

“La oficial”, “La disidente”



En función de la evidencia recolectada, la Fiscalía de Delitos Complejos reveló en la audiencia que la facción de la hinchada conocida como Los de Siempre era informalmente reconocida como “La oficial”. En tanto, La Negrada era informalmente considerada “La disidente”.

Ropa oficial, carnets y droga



De las 11 personas que hoy fueron imputadas, 10 fueron detenidas el pasado lunes en el marco de allanamientos simultáneos que realizó personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, que también tuvo a su cargo la realización de las diligencias investigativas.



En viviendas de las ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé se halló gran cantidad de indumentaria oficial sin uso y en bolsas de fábrica (116 camisetas, 118 mochilas, 21 shorts, tres camperones, 17 remeras, una campera y un buzo); 12 entradas de cortesía a partidos de fútbol y numerosos carnets de socio a nombre de personas diferentes a las que los tenían en su poder.



En los inmuebles allanados también se secuestró un arma de fuego, municiones de diversos calibres, una camioneta, una motocicleta, 30 teléfonos celulares, una notebook y 980.000 pesos. Además, se hallaron 580 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana, lo cual fue informado a la Justicia Federal.



Por otro lado, en la audiencia se expuso que en la sede del club Colón se llevó a cabo un registro en el marco del cual se cauteló material informático correspondiente al sistema de control de socios y expendio de entradas.

Medidas cautelares

De acuerdo con lo resuelto esta tarde, las audiencias en las que se discutirán las medidas cautelares para los once imputados serán el próximo viernes en un horario a confirmar.