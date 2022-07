Paro docente: Amsafe decidió medidas de fuerza por 48 horas para las próximas dos semanas

La asamblea provincial de Asociación del Magisterio de Santa Fe decidió este viernes 29, por amplia mayoría, la realización de un paro por 48 horas para el martes y miércoles de la semana próxima (2 y 3 de agosto), al que se sumará una medida similar para el 10 y 11 de agosto, ante la negativa del gobierno provincial de no convocar nuevamente a paritarias en el marco del contexto inflacionario que afecta al país.

EN EL DEPARTAMENTO CASTELLANOS



Realizada la votación de los afiliados de cada uno de los establecimientos educativos del departamento, el resultado fue el siguiente:

DEPARTAMENTO CASTELLANOS:

Se presentaron dos mociones:

MOCION 1: Paro de 48 hs los días 2 y 3 de agosto con movilizaciones locales y regionales. En caso de no ser convocados por el gobierno provincial, paro de 48 hs los días 10 y 11 de agosto con acciones provinciales. Asamblea evaluativa. Participar de las acciones convocadas por la CTERA y CTA ante los graves sucesos que afectan a los trabajadores. TOTAL DE VOTOS: 612

MOCION 2: Paro de 48 hs los días 2 y 3 de agosto. Paro de 72 hs 9, 10 y 11 de agosto. Asamblea evaluativa en las primeras 48 hs concentración en la Regional de Educación en repudio a los actos de violencia ocurridos en las escuelas. Movilizaciones locales y regionales. TOTAL DE VOTOS: 1135

Total de votantes: 1751

PLENARIO PROVINCIAL:

Sobre un total de 32197 votantes:

-16278 votantes optaron por la moción 48 y 48 horas de paro.

-14971 votantes optaron por la moción 48 y 72 horas de paro.

-805 Otras mociones

-29 abstenciones

-111 en blanco

-3 nulos

Resolución del plenario provincial



La asamblea provincial resolvió:

PARO DE 48 horas los días 2 y 3 de agosto con realización de acciones locales y regionales.

En caso de no ser convocados a paritaria. Paro por 48 horas los días 10 y 11 de agosto con acciones provinciales y asamblea evaluativa.

Participar de las acciones convocadas por la CTERA – CTA de los trabajadores ante la gravedad de la situación económica que afecta a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.



Exigimos:

-Urgente convocatoria a paritarias

-Adelantamiento de los tramos de aumento y nueva recomposición salarial.

-Apertura de la discusión sobre extensión horaria en resguardo de los derechos de los y las trabajadoras, boleto gratuito, problemáticas de los diferentes niveles y modalidades y creación de cargos.

-Defensa de las Escuelas Rurales y atención a sus problemáticas.

-Urgente pago de lo adeudado en las partidas de Comedor y Copa de Leche y actualización de los montos.

-Urgente solución a los problemas de funcionamiento de Iapos.

-Defensa de la educación de adultos, no a los cierres de cargos y reformas inconsultas.

-Dejar sin efecto las destitularizaciones.

-Asignación de Funciones a los Equipos Territoriales de Convivencia.

-Apertura de inscripciones al EEMPA 1330

-Creación de cargos y horas cátedras.

-Urgente solución a los problemas de infraestructura, especialmente de la escuela Normal Nº 32, Comercial Nº 45 y Jardìn Nº 220 de san Justo

-Aumento de las asignaciones familiares.

-Eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia.

Los privados ya votaron y paran la semana próxima

La medida de Amsafé se suma a los dos paros por 48 horas lanzados por los los maestros de las escuelas de gestión privada nucleados en Sadop. La primera medida de fuerza se cumplirá el martes y miércoles de la semana próxima, y la segunda se llevará a cabo miércoles 10 y jueves 11 de agosto.

Así se resolvió durante una reunión virtual que se realizó esta semana en la que participaron casi 300 delegadas y delegados de Sadop Rosario y en la que los afiliados repudiaron “de manera unánime la decisión del gobierno provincial al no convocar a reunión paritaria para discutir salarios”, según se informó a través de un comunicado. El titular del gremio, Martin Lucero, advirtió que en caso de que no haya respuesta de las autoridades “está la posibilidad de que el plan de lucha continúe”.