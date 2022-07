LRF: Esta noche, Unión juega en Aldao el adelantado del Torneo Clausura

A partir de las 21.30 (Reserva a las 20:00), en la localidad de Aldao, los dirigidos por Carlos Scándalo (vienen de ganarle de visitante a Brown de San Vicente por 2 a 1) enfrentarán a Unión de Sunchales (cayeron en su última presentación ante Bochófilo Bochazo por 3 a 0), con con el arbitraje de Guillermo Tartaglia.



Los otros adelantados

En la localidad de María Juana (mismo horario), a la misma hora, el local Atlético (viene de perder por 3 a 2 en su visita ante Dep. Tacural) recibirá a Brown de San Vicente (cayó de local ante Dep. Aldao por 2 a 1), siendo el juez Mauro Cardozo.

Por último, a partir de las 22:00 (Reserva a las 20.30), en la ciudad de San Vicente, Bochazo (viene de ganarle en su visita a Unión de Sunchales por 3 a 0) se medirá ante Atlético de Rafaela (igualó de local 2 a 2 ante Dep. Libertad de Sunchales), con el contralor de Ariel Gorlino.

Se completa el domingo



El resto de la programación se disputará el próximo domingo a partir de las 15:30 (Reserva a las 14:00) con estos partidos: Dep. Libertad de Sunchales vs. Talleres de María Juana, Peñarol vs. Florida de Clucellas, Ben Hur vs. Argentino de Vila, Dep. Ramona vs. 9 de Julio y Ferrocarril del Estado vs. Dep. Tacural.

Postergado



Por la disputa de la Copa Santa Fe Masculina 2022 y por cuestiones de seguridad, el clásico entre Sportivo Norte y Argentino Quilmes quedó postergado para el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de julio.

Las posiciones

Cumplida la 4ª fecha del Clausura de 1ª División de Primera A: Ben Hur 10 puntos; Dep. Ramona, Dep. Tacural 9, Argentino Quilmes 8; Dep. Libertad (S), Brown (SV), Dep. Aldao, Peñarol y Sportivo Norte 7; Ferro y Atlético de Rafaela 5; 9 de Julio, Bochazo (SV) y Unión (S) 4; Atlético (MJ) 3; Florida 2; Argentino Vila 1; Talleres (MJ) 0.