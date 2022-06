"Desde el alma", un escaneo personal de Etín Ponce

Etín Ponce está a a punto de finalizar su periplo presentando el libro que mejor lo define. Vio la luz el 14 de mayo en la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, prosiguió el 24 de mayo en Sunchales en un auditorio a pleno en el CET Atilra y continuó en diferentes puntos urbanos donde el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Láctea tiene representación.

"Desde el alma" no solo deja traslucir su veta literaria, también su postura ideológica y social ante la vida con una honestidad intelectual y sentimental que incluso asombra en algunos relatos como "Angelita y Luis: una historia de vida", donde desnuda algunas intimidades de su núcleo familiar que muy pocos se atreverían a volcar en un libro.

"Lo que uno escribe nunca es neutral. Yo no soy neutral en nada. Siempre escribo desde un determinado lugar y digo desde donde escribo. Para no traicionar. Por eso, en estos relatos, considero que salen desde el alma. Y es posible que algunas personas no compartan mi mirada" advierte Ponce que no deja lugar a dudas sobre su pertenencia política, especialmente en "Mi padre y el General". También arremete contra la meritocracia, las redes sociales, el lawfare, el odio y la estigmatización. Sus relatos posibilitan un profundo escaneo de su personalidad, donde no es necesario coincidir con sus opiniones, pero que es aleccionador escucharlas para conocer los argumentos que explican su posicionamiento ideológico, un ejercicio enriquecedor y casi olvidado en tiempos de grietas varias.

El libro consta de 27 relatos, aforismos y versos. Ponce confiesa que nunca tuvo la intención de publicarlo. Solo escribía para sus amigos y entorno más cercano, y algunas de esas crónicas fueron degustadas por la sociedad en tiempo de pandemia, a través de los medios de comunicación. "Yo confieso que no tenía la intención de publicar lo que escribía. Solamente intercambiaba mis textos con amigos. Pero llegó a las manos del director del Grupo Octubre que evaluó un borrador y brindó una devolución muy favorable para que los relatos se transformaran en un libro. Así nace "Desde el Alma"".

"Hemos tratado de hacer un libro que lo califico como descansado, descontracturado, que contiene relatos, versos y aforismos. Hay muchísmo trabajo detrás de este libro que excede al autor. La recopilación y selección de texto se hizo en Sunchales, mientras que el resto fue obra de los profesionales de la Editorial Octubre aunque debo reconocer que han tenido un gran respeto por mis relatos" explica el secretario general de Atilra.

En las crónicas, Etín también desanda anécdotas de su infancia y adolescencia, una remembranza que genera mucha empatía para quienes superamos largamente las cuatro décadas. La mencionada "Angelita y Luis: una historia de vida", "El Negro Bachicha", "Los Romanceros de Calatrava" o "Retoño de mujer" son historias donde la pluma de Ponce tiene mucho mérito, porque utiliza un lenguaje y vocabulario rico, colorido y sumamente descriptivo, que combina con el tono sentimental y el humor del autor que se traduce en narraciones atrapantes y muy emotivas.

"Cuando uno escribe un libro, lo que busca es compartir vivencias y sueños con otras personas que incluso comparten parámetros similares a los que uno tiene. Y cuando uno encuentra esas almas que son parecidas, sabe que puede comulgar y vibrar con ellas en distintos niveles" afirma Etín. Y responde ante la consulta "si todo tiempo pasado fue mejor" de esta manera: "Yo creo que estamos viviendo en un mundo convulsionado donde los niños y los adultos no tenemos las mismas posibilidades de ser felices como podíamos serlo muchos años atrás. Estoy convencido de que el progreso y la tecnología nos venden cosas pero no necesariamente nos hacen más felices. Cuando uno aprende el valor de las cosas, tiene mayores posibilidades de construir una felicidad por cuenta propia. No creo en los estados de felicidad que provengan desde el exterior. El hecho de procurarse felicidad desde pequeño te ayuda después cuando sos grande. Cuando uno tiene carencias desde pequeño, tenés dos caminos: o sos un resentido de la vida o valorás lo que realmente tenés. Yo elegí valorar las cosas que tengo y alegrarme por las cosas que me faltaron, porque también me ayudó a valorar lo que tengo".

En "Desde el Alma", Héctor Ponce no se guarda nada. Comparte sus ideas que no generan asombro en una personalidad pública que está acostumbrado a lidiar con conflictos sociales y que siempre ha dejado en claro, con sus declaraciones, pero por sobre todos por sus acciones, de que lado está parado. Probablemente, lo más sorpresivo es la valentía de desnudar su corazón en un libro que leerán cientos de desconocidos, donde ya se trasluce desde las páginas iniciales cuando menciona a sus seres más cercanos. Y que puede resumirse en su respuesta, con la voz quebrada, cuando un periodista lo desconcertó, consultándole qué momento de su vida elegiría, en caso de presentarse la posibilidad de recrearla.

- Cambiaría el crédito de toda mi vida por un abrazo de mi madre - contestó con los ojos nublados de lágrimas.