Atilra cerró una de las paritarias más altas del año

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) está próxima a homologar un acuerdo paritario con las cámaras de la industria de los procesamientos de lácteos que pica en punta entre los gremios que mayor cifra de aumento salarial consiguieron en suma a lo largo del año. El sindicato dirigido por Héctor “Etín” Ponce y el Centro de la Industria Lechera (CIL) más la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) mantuvieron encuentros en los últimos días y el incremento estará en el orden del 70%.



“Es un 60% por todo el 2022 al que se llega liquidándose a marzo, y que además tiene un 10% a cuenta de la negociación de 2023, siempre y cuando no se supere el 70%”, expresó Alberto Coronel, abogado de Atilra. El representante de jurídico de los trabajadores lácteos informó también que el entendimiento tiene previsto una “cláusula gatillo” por la cual el gremio puede peticionar antes de fin de año una revisión de los porcentajes.

“En noviembre nos juntaremos a revisar el efecto de la situación macroeconómica sobre los salarios”, indicó.

Si bien a principios de la semana desde Apymel y el CIL ya adelantaban su “ok” para cerrar el acuerdo antes de este viernes, incluso con la pausa del feriado de este miércoles que pasó, desde Atilra convalidaron este jueves los porcentajes y explicaron que los términos de la negociación fueron de buena sintonía con el sector privado.

“Estuvieron muy dispuestos en todo momento. Como todos en este país, los empresarios tienen mucha incertidumbre por lo que pueda pasar con la inflación, aunque no pusieron mayores reparos en los porcentajes que se hablaron. Las empresas siempre quieren pagar menos y el sindicato cobrar más, pero concluimos que en un contexto así lo que tenemos que evitar es que se pierda poder adquisitivo frente a la inflación”, contó Coronel.

Se prevé que la firma tenga lugar en los primeros días de la semana que viene, cuando en una reunión virtual las cámaras y Atilra ratifiquen de manera remota en una reunión el entendimiento. Una vez hecho ese paso vendrá el proceso de homologación en el Ministerio de Trabajo, que puede durar aproximadamente un mes.

En el gremio de todos modos explicaron que en la gran mayoría de los casos los acuerdos empiezan a implementarse incluso antes de que dicha homologación se materialice por el Estado.

Una paritaria que se ubica entre las que más treparon



Los coletazos de una inflación que no se detiene, deteriora el poder adquisitivo de los consumidores y engrosa los costos de la producción se hace sentir. En ese contexto las negociaciones paritarias no están al margen y marcan el termómetro. Y el acuerdo del sector lechero se ubicó dentro de los que mayor porcentaje acumulado lograron.

Según información que había difundido el Ministerio de Trabajo de la Nación a principios de mayo, los gremios que mejores acuerdos habían logrado eran:

Bancarios: un incremento del 60% en cuatro tramos.

Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos: habían cerrado un 55% en 2021 y lo que resta de 2022 lo hicieron con un 60%, al igual que los bancarios.

Comercio: 59,5% a pagar en siete tramos diferentes.

Sanidad: 59% en cinco tramos.

Alimentación: 59% en cuatro tramos.

Vestimenta: 53,4% en cuatro tramos, más una gratificación extraordinaria, fija y mensual, entre abril y octubre equivalente al 7% del básico.

Los trabajadores de la carne alcanzaron un 50% en cuatro tramos, con una revisión a principios de 2023.



Por eso, la cifra conseguida en la lechería opaca claramente los números con los que se habían alzado los otros gremios, apenas semanas atrás. Y si bien el 70% que anuncian desde Atilra contiene un 10% que pertenece a la negociación de 2023, el adelanto de esa suma marca la pauta también de una dinámica inflacionaria que deforma los ciclos anuales y presiona a la hora de encontrar acuerdos que garanticen el ritmo de la producción.

“Nosotros no miramos para afuera con las negociaciones, realmente tenemos nuestras propias fuentes de datos e información y generamos nuestros criterios, y sobre la base de eso negociamos. No estamos ajenos a la realidad que nos circunda, pero no nos dejamos llevar por todos sino que vamos por el lugar que creemos conveniente. Y no nos va tan mal”, opinó Coronel.