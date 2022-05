LRF: Esta noche, Unión recibe a Sportivo Norte, puntero de la Zona B

Esta noche dará comienzo la 6ª fecha del Torneo Apertura de 1ª División de la Primera A. A partir de las 22:00, (Reserva a las 20:30), Unión (viene de igualar 1 a 1 en su visita ante Atlético María Juana) enfrentará al puntero Sportivo Norte (en su última presentación le ganó Atlético de Rafaela de visitante por 6 a 3), por la Zona B, en un partido por demás atractivo en esta definición de la competencia doméstica. El árbitro del encuentro será Guillermo Tartaglia, asistido por M. Bauer y G. Moreno.

Continúa con dos Adelantos

Este viernes 13, en la continuidad del sexto capítulo del Apertura, se disputarán dos cotejos. A partir de las 21:30 (Reserva a las 20:00), en la localidad de Ramona, el local recibirá a 9 de Julio; y en la ciudad de Rafaela (mismo horario), en el «Agustín Giuliani», Argentino Quilmes cotejará ante Brown de San Vicente.



Se completa el domingo

El resto de la programación tendrá lugar el próximo domingo, a partir de las 15:30 (Reserva a las 14:00) con estos partidos: Talleres de María Juana vs. Dep. Libertad de Sunchales; Florida de Clucellas vs. Ferro; Bochazo de San Vicente vs. Atlético María Juana; Dep. Aldao vs. Ben Hur; Dep. Tacural vs. Atlético de Rafaela y Peñarol vs. Argentino de Vila.