Extensión horaria en primarias: qué dijeron Amsafé y Sadop tras reunirse con la Provincia

El Ministerio de Educación de Santa Fe realizó este martes 19 una reunión con los representantes de los gremios docentes en la que presentó su plan oficial para la implementación de la extensión horaria en las escuelas primarias a partir de mayo, tal como lo anunció el titular de la cartera educativa a nivel nacional Jaime Perczyk.



El secretario gremial de Amsafé provincial, Roque Jaimes, señaló que tras la reunión de ayer con las autoridades el sindicato declaró “un compás de espera hasta que haya definiciones a nivel nacional. Todavía hay un período de paritarias para analizar los detalles de la propuesta del ministro Perczyk. Ayer, el ministerio de Santa Fe presentó un esquema en el cual no se tocará ningún derecho laboral de los docentes”.



Jaimes precisó que para avanzar en la extensión horaria en las escuelas santafesinas “primero tiene que haber un avance en la paritaria nacional. No todas las provincias tienen las mismas condiciones. Por lo tanto, las formas y el financiamiento de esta modalidad todavía no fueron discutidos a nivel país”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Jaimes aclaró que “en Santa Fe ya existe una herramienta importantísima para avanzar en la ampliación de la jornada escolar en primaria. En la provincia existe jornada ampliada. Hay una ley nacional que fue discutida en 2006 que imponía un mínimo de un 30 por ciento de escuelas con jornada ampliada en todo el país. En Santa Fe todavía no se llegó al 30 por ciento, por lo tanto se podría avanzar. Hay escuelas de Rosario que ya tienen ese régimen. Son dos horas más de clases, con comedor, con maestra de grado en contraturno, con talleres de danza y teatro, depende de las escuelas”.

Con relación a la posibilidad de implementar la extensión horaria a partir de mayo, Jaimes afirmó: “Nosotros pusimos este compás de espera de unos días hasta que el asunto se trate a nivel nacional. La propuesta del Ministerio de incremento de horas cátedras implicaría nuevos docentes u otros modos y no con la extensión horaria de quienes ya están cumpliendo y que puede generar cierta incompatibilidad. El plan de la provincia sería empezar por algunas escuelas rurales en el corto plazo. No sabemos cuándo. Es una propuesta”.

Por su parte, Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) de Rosario opinó acerca de la reunión de ayer: “Nos llevamos el compromiso del gobierno de no modificar las jornadas laboral docente. La Provincia piensa extender la jornada cinco horas para los alumnos y no para el cargo docente de base. EN cuanto a lo laboral, la extensión horaria no implicaría ninguna afectación de derechos laborales adquiridos”.

“Después está el tema de cómo se va a implementar. Vemos que hay mucha improvisación al respecto. Y en eso hay gran responsabilidad del gobierno nacional y el ministro al haber largado esto. No sólo nos sorprendió a los docentes, sino también a los ministros de las provincias que se encuentran con este anuncio de la noche a la mañana, y que tiene que arreglar esto en poco tiempo con todo lo que representa estema”, agregó el líder de Sadop Rosario.

Lucero dijo que “hay varias alternativas” para cubrir las horas extras que habrá de clases. “Una es la creación de cargos docentes y otra la creación de horas cátedras. Una hora cátedra tiene 40 minutos. Si se agrega una hora por día se estaría cumpliendo las cinco horas semanales para los alumnos. Eso lo puede dar el docente que está a cargo del curso si lo desea u otro”, agregó.