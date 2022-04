Comenzó el paro de transportistas de granos

Pablo Agolanti, vicepresidente de la federación que los representa en todo el país, afirmó que “es inviable” trabajar con la tarifa actual.



El dirigente aclaró que no hay cortes de ruta: “Vamos a estar a la vera de las rutas y en los puertos", precisó. "Vemos que no circulan los camiones y algunos se quedan en sus casas porque de hecho no tienen combustible. No queremos hacer daño a nadie, pero nos llevaron a una situación límite, porque no nos dejan trabajar”, sostuvo.



En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular de la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) remarcó: “El acatamiento es muy alto. No se registraron ingresos de camiones al Cordón Industrial del Gran Rosario desde la cero hora de este lunes. Lo mismo sucedió en el puerto de Necochea y Quequén y también fue muy bajo el ingreso a Bahía Blanca”.

Continuó: “Hay una realidad. Estamos en plena cosecha y estamos con un combustible con un precio altísimo para nosotros, con una tarifa que fue implementada y consensuada a principios de febrero con costos de enero, con un combustible a 102 pesos por litro y ahora lo pagamos 185, 190 ó 170 pesos según el lugar del país donde esté”.

El representante de Fetra afirmó que “ante esta situación, es imposible poner en marcha un camión para ir a trabajar. No hay viabilidad posible. Cada vez que hacemos un viaje dejamos un pedacito de nuestro camión, de nuestro trabajo de toda la vida para hacer un viaje”.

“No hay forma de absorber ese costo de combustible, porque el mercado mayorista donde se ancla el transportista para cargar gasoil está pagando ese tipo de precio. Para que esto se resuelva necesitamos, primero, que aparezca combustible. Está escaseando y hay lugares donde directamente no hay”, subrayó.

Agolanti reclamó una reunión con el secretario de Energía de Nación ya que “el transporte de grano en esta época tiene una demanda explosiva de gasoil, porque se deben transportar los granos al puerto”.

Con relación a la infraestructura vial de la región, que presenta un estado de deterioro y de desatención de varias décadas, Agolanti lamentó “las muertes de amigos y colega". Agregó: “El gobierno puso 60 mil millones de pesos para los accesos ferroviarios y no puso un solo peso en infraestructura vial cuando el 90 por ciento de la mercadería. No es algo caprichoso que el productor elija el camión. Es un servicio puerta a puerta, del campo al puerto, en 24 horas, y a los 6 días están cobrando el cereal. Con el tren todo se demora. Se gastó todo ese dinero para el tren, que lleva al 5 ó 6 por ciento de la mercadería y no se gastó un solo peso en infraestructura vial. Después, los muertos los ponemos nosotros”.