LigaProvincial: Unión se despidió del torneo a pesar de ser el favorito

Un fin de semana para el olvido del Bicho Verde, ya que cayó derrotado en los dos partidos definitorios ante Argentino de Firmat. Recordemos que el albiverde terminó tercero en la general de la Fase Regular, transformándose en el candidato a clasificar, ante un rival que tuvo una pobre campaña, culminando 14º.

No jugo bien Unión en los dos últimos cotejos, donde no superó los 60 puntos, defendió mal e incluso en el encuentro de anoche, el conjunto firmatense le tomó 42 rebotes. En el tercer cuarto, el dueño de casa, con mucha actitud logró ponerse solo cinco puntos debajo pero no aprovechó las chances que le dejo la visita. Argentino, de la mano de Germani, Helmans y Rodríguez supo quedarse con la victoria y sigue en carrera en esta Liga Provincial. En la visita se destacó Alexandro Fermani con 17 unidades, mientras que Joaquín Gariboldi fue el goleador del cotejo con 22 puntos.

Sintesis

Estadio Fortaleza del Bicho

Árbitros: Lucas Chaparro, Hernán Pérez y Leonardo Lastra

Comisionado: Héctor Romero

Parciales: 20-25; 9-17 (29-42); 17-14 (46-56); 13-12 (59-68)

UNIÓN DE SUNCHALES 59: Matías Borda Bossana 7, Juan Ignacio Cipolatti 2, Nicolas Zurvera 6, Máximo Blangini 5, Ignacio Bértola, Matías Loro 11, Miguel Isola 6, Joaquín Gariboldi 22, Sebastián Fux, Ramiro Rojo. DT: Rodrigo juárez

ARGENTINO DE FIRMAT 68: Nahuel Rodriguez 10, Alexandro Fermani 17, Franco Fogolín 3, Gastón Fogolín 2, Nicolás Helmans 13, Matías Fogolín, Francisco Marinucci 7, Michel Ortiz 3, Mauricio Manfredi 13. DT Mario Fogolín