#PreFederal: Esta noche se juega el clásico en la Fortaleza del Bicho

Este viernes se pone en marcha el tercer capítulo del torneo y en Sunchales, a partir de las 21:30, Unión recibe a Libertad en el estadio albiverde.

Deportes - BásquetHace 4 horas El Eco de Sunchales
Fortaleza del Bicho

Esta noche, también a las 21:30, 9 de Julio recibirá a Peñarol en el Estadio Centenario buscando un nuevo triunfo para intentar no perderle pisada al puntero Unión. 

Para el domingo quedaron los otros dos encuentros. A las 20:30, en el «Lucio Casarín», Atlético de Rafaela recibirá a Racing LTC de San Cristóbal; y en el Coliseo del Sur, Ben Hur será anfitrión de Independiente.

Libre en esta jornada queda Argentino Quilmes.

Posiciones: Unión 19; Atlético y 9 de Julio 17; Libertad y Racing LTC 16; Independiente 15; Ben Hur 12; Quilmes 11; Peñarol 9.

Independiente campeon

Independiente de Ataliva gritó campeón en Sunchales

Jorge Tribouley
Deportes - Básquet29 de junio de 2025

Las "Diablas" atalivenses festejaron en "La Fortaleza del Bicho" al derrotar a Unión por 61 a 58 en el partido definitorio del Súper 4 del Torneo Apertura de Primera División Femenino organizado por la ARB. Libertad terminó en el tercer puesto y Ben Hur de Rafaela en el cuarto lugar.

