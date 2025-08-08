PreFederal: Esta noche se juega el clásico en la Fortaleza del Bicho

#PreFederal: Libertad cayó ante Atlético de Rafaela
Los Tigres no pudieron sumar un triunfo en su primera presentación de local, imponiéndose ajustadamente el Celeste rafaelino por 66 a 60.
Este viernes se pone en marcha el tercer capítulo del torneo y en Sunchales, a partir de las 21:30, Unión recibe a Libertad en el estadio albiverde.Deportes - BásquetHace 4 horas El Eco de Sunchales
Esta noche, también a las 21:30, 9 de Julio recibirá a Peñarol en el Estadio Centenario buscando un nuevo triunfo para intentar no perderle pisada al puntero Unión.
Para el domingo quedaron los otros dos encuentros. A las 20:30, en el «Lucio Casarín», Atlético de Rafaela recibirá a Racing LTC de San Cristóbal; y en el Coliseo del Sur, Ben Hur será anfitrión de Independiente.
Libre en esta jornada queda Argentino Quilmes.
Posiciones: Unión 19; Atlético y 9 de Julio 17; Libertad y Racing LTC 16; Independiente 15; Ben Hur 12; Quilmes 11; Peñarol 9.
El Bicho Verde se impuso 77 a 71 ante Independiente de Rafaela. Matías Borda Bossana fue el goleador con 26 puntos. Libertad juega esta noche, a las 21:30, en el Hogar de los Tigres.
En Sunchales, el Bicho Verde derrotó a Argentino Quilmes por 76 a 56. En tanto, en Rafaela, los Tigres cayeron ante 9 de Julio por 77 a 64.
A diferencia de la temporada 2024, donde se compitió con equipos del Oeste Santafesino, en esta oportunidad será una competencia con los nueve equipos que conforman la Asociación Rafaelina.
