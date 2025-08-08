PreFederal: Esta noche se juega el clásico en la Fortaleza del Bicho

Esta noche, también a las 21:30, 9 de Julio recibirá a Peñarol en el Estadio Centenario buscando un nuevo triunfo para intentar no perderle pisada al puntero Unión.

Para el domingo quedaron los otros dos encuentros. A las 20:30, en el «Lucio Casarín», Atlético de Rafaela recibirá a Racing LTC de San Cristóbal; y en el Coliseo del Sur, Ben Hur será anfitrión de Independiente.

Libre en esta jornada queda Argentino Quilmes.

Posiciones: Unión 19; Atlético y 9 de Julio 17; Libertad y Racing LTC 16; Independiente 15; Ben Hur 12; Quilmes 11; Peñarol 9.