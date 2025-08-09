PreFederal: Unión ganó el clásico y mantiene el liderazgo en el torneo

#PreFederal: Esta noche se juega el clásico en la Fortaleza del Bicho
Este viernes se pone en marcha el tercer capítulo del torneo y en Sunchales, a partir de las 21:30, Unión recibe a Libertad en el estadio albiverde.
El Bicho Verde sumó su tercer triunfo en fila al derrotar a Libertad por 61 a 51 en la Fortaleza del Bicho. El equipo albiverde estampó un contundente parcial (24/8) en el segundo cuarto que le permitió cerrar por 18 arriba la primera etapa y administrar la diferencia en el resto del partido.Deportes - BásquetHace 3 horas El Eco de Sunchales
Estadio: La Fortaleza del Bicho
Parciales: 14/12, 24/8 (38/20), 11/19 (49/39), 12/12 (61/51).
UNIÓN 61: Zurvera 15, Villa 5, Spila 7, Jacquet 17, Borda Bossana 0, Ioo 12, Zurvera J. 0, Bejarano 0, Cipolatti 5, Clausen 0. D.T.: Franco Tosello.
LIBERTAD 51: Peterlin 19, Barbieri 4, Córdoba 10, Ceruti 6, Ortiz 6, Rojo 6, Chiavassa 0, Re 0, Fernández 0, Fraire 0. D.T.: Gustavo Lucato.
Los Tigres no pudieron sumar un triunfo en su primera presentación de local, imponiéndose ajustadamente el Celeste rafaelino por 66 a 60.
El Bicho Verde se impuso 77 a 71 ante Independiente de Rafaela. Matías Borda Bossana fue el goleador con 26 puntos. Libertad juega esta noche, a las 21:30, en el Hogar de los Tigres.
En Sunchales, el Bicho Verde derrotó a Argentino Quilmes por 76 a 56. En tanto, en Rafaela, los Tigres cayeron ante 9 de Julio por 77 a 64.
A diferencia de la temporada 2024, donde se compitió con equipos del Oeste Santafesino, en esta oportunidad será una competencia con los nueve equipos que conforman la Asociación Rafaelina.
