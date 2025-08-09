#PreFederal: Unión ganó el clásico y mantiene el liderazgo en el torneo

El Bicho Verde sumó su tercer triunfo en fila al derrotar a Libertad por 61 a 51 en la Fortaleza del Bicho. El equipo albiverde estampó un contundente parcial (24/8) en el segundo cuarto que le permitió cerrar por 18 arriba la primera etapa y administrar la diferencia en el resto del partido.

Deportes - BásquetHace 3 horas El Eco de Sunchales
Plantel Union 8-8-25

UNION - LIBERTAD

Estadio: La Fortaleza del Bicho
Parciales: 14/12, 24/8 (38/20), 11/19 (49/39), 12/12 (61/51).

UNIÓN 61: Zurvera 15, Villa 5, Spila 7, Jacquet 17, Borda Bossana 0, Ioo 12, Zurvera J. 0, Bejarano 0, Cipolatti 5, Clausen 0. D.T.: Franco Tosello.

LIBERTAD 51: Peterlin 19, Barbieri 4, Córdoba 10, Ceruti 6, Ortiz 6, Rojo 6, Chiavassa 0, Re 0, Fernández 0, Fraire 0. D.T.: Gustavo Lucato.

Plantel Union 2 8-8-25

