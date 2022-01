Vacunados vs. no vacunados: ¿La nueva grieta?

Si el 80% de las personas hospitalizadas con Covid no estuvieron o no están vacunadas contra el Covid, según los funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe, significa que existen más personas no vacunadas que las que suponemos. La cifra exacta de personas que pasaron por los efectores públicos sin haber sido vacunados contra el Covid aún nos la adeudan desde el Ministerio.



Quizás desde el gobierno prefieran poner las energías en convencer a la población en condiciones de vacunarse (tres millones doscientas mil aproximadamente) para que se apliquen todas las dosis de vacunas, y no detenerse en ese comparativamente ínfimo porcentaje de personas que insisten en no vacunarse “porque esa es una vacuna experimental, y no voy a ser un cobayo de laboratorio”. “La provincia cuenta con un 81% de la población con esquema completo”, aseguró la Ministra de Salud Sonia Martorano.



Es una lucha ideológica - científica que se da en todo el mundo, y que está relacionada con un modelo contra cultural de estos tiempos de escepticismo ante la vida misma, acentuado en países como Argentina donde sus gobernantes encima no gozan de credibilidad.



El Covid-19 fue un detonante sanitario mundial que activó patologías dormidas, la mayoría psicológicas. El natural “miedo a morir”, muchas veces relacionados con la depresión y la ansiedad, se expandió entre las poblaciones por el Covid-19.



La llegada de las vacunas contra el SARS-CoV-2 trajo alivio a una gran parte de la humanidad. Otros prefirieron y prefieren refugiarse en infundadas – o no – teorías conspirativas sobre esta aplicación para reforzar el sistema inmunitario, y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

Política con 40ºC

Si el Gobernador Omar Perotti decidiera, el año que viene, distanciar todo lo posible el plazo del llamado a elecciones provinciales con las nacionales, en febrero ya se estarían armando las listas. No están exagerando, entonces, los políticos con aspiraciones electivas, cuando entre chapuzón y chapuzón, arman tertulias políticas. En octubre, a más tardar, de este incierto año, los precandidatos deberían estar caminando territorios con sus mensajes proselitistas.



Algunos ya manifestaron su vocación de poder (caso Maximiliano Pullaro) y trabajan en consecuencia (“tenemos el objetivo de ganar la Provincia”, aseguró el armador del sector radical Neo-Evolución, Felipe Michlig), mientras otros aún están en el proceso de pre cocido de futuras alianzas.



Hay, por ejemplo radicales que creen que el intendente de Rosario Pablo Javkin, líbero dentro del FPCyS, debería ser el candidato catalizador en el armado del “frente de frentes” para enfrentar a Pullaro (si no habría lista de unidad). De todos modos, la exponencial Carolina Losada sigue siendo un as en la manga para esos inspiradores.

Entre los hectolitros de café a tomarse de aquí al armado de listas, quedarán las charlas con el líder político del PRO en Santa Fe Federico Angelini, de diálogo con Macri, Bullrich y también Larreta; y los esquivos socialistas en proceso de reagrupamiento, tras la pérdida de su gran elector Miguel Lifschitz.



Tampoco nadie puede prescindir de sentarse con el lord mayor de Santa Fe Emilio Jatón, hoy sin horizonte ni continente político a la vista, que se sepa al menos. Y contener a otras fuerzas que en las últimas elecciones mostraron cierta performance electoral.



En el peronismo, Omar Perotti instruyó a su delfín Roberto Mirabella para que amplie la base del movimiento invitando a todos los sectores a jugar, con internas incluidas llegado el caso, pero siempre “por adentro”.

Si bien en los próximos meses relanzarán la línea interna Hacemos Santa Fe, esta vez Perotti advierte que no habrá un candidato expectante como lo fue él mismo hace dos años. Aunque todos saben que Perotti tendrá su candidato, y que al “caballo de comisario” es poco menos que imposible ganarle una interna.

¿Cuáles serán las aspiraciones personales en materia política del Gobernador? Nadie lo sabe, aunque le escucharon deslizar deseos presidenciales. ¿Con o contra CFK?

¿Cambiar la boleta única?

En el medio se tejen especulaciones sobre reformar la boleta única santafesina para, por ejemplo, que en una misma línea, el candidato a Gobernador llevare su lista de candidatos a diputados, como era el anterior sistema de boleta sábana.



El Secretario Electoral Dr. Pablo Ayala considera que “sería muy complejo”, debido a que las listas definitivas – a diferencia de Córdoba donde las arman los Partidos - se arman en las PASO, para lo cual habría que reformar la Ley electoral y la ley de boleta única.



De todos modos, en el gobierno de Perotti, por lo que pudimos saber, no hay mucho entusiasmo en tocar la actual boleta única.

Sain, el disruptivo (para la política)

Trascendió en los pasillos del MPA que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Giménez, a cargo de la “Causa Sain”, pedirán una audiencia el 1º de febrero para solicitar, lo que se llama en el Código Procesal Penal, "procedimiento extendido", esto es que se duplican todos los plazos en la causa, lo que les permitirá seguir investigando bajo reserva por más tiempo, sin dar acceso a las actuaciones.



Pero la sorpresa la constituyó el pedido del Gobernador Perotti al Fiscal de Estado Rubén Weder,

para presentarse ante el MPA en la investigación relativa a las carpetas confeccionadas durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad. "Los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados", dice en los considerandos del decreto.



Se trata de la investigación que llevan adelante los fiscales Exequiel Hernández y Mariela Jiménez, sobre presunta inteligencia ilegal que se habría llevado adelante durante la etapa de Marcelo Sain cuando era Ministro de Seguridad.



Como era de esperarse, esta decisión gubernamental generó una catarata de opiniones jurídicas y especulaciones políticas en torno de su conveniencia.



Por lo pronto, Sain aún no activó su cuenta de twitter para referirse al hecho; aunque ya advirtió hace diez días cuando se supo de la presentación de la Provincia como querellante, haciéndole notar al Gobernador que no debería soltarle la mano.



Menos mal que la bendita lluvia, aunque tarde para el maíz de primera, según el Ministro de la Producción Daniel Costamagna, llegó para cambiar humores, al menos en el campo que sigue enojado con el gobierno nacional.