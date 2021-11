Pádel: Tres sunchalenses participan del Torneo Panamericano en Camboriú

Estos son los padelistas argentinos que participarán del certamen internacional:

CABALLEROS



CATEGORIA +35 A

Pareja 1: Mazzochi, Santiago - Brocal, Martín

Pareja 2 Chibán Martín - Díaz Federico



CATEGORIA +35 B

Pareja 1 Ferrón Gonzalo - Jakowiuk Maximiliano

Pareja 2 Alanis Antonio - Pescador Juan José



CATEGORIA +35 C

Pareja 1 Schiavoni Marcio - Zaquilan Adrián

Pareja 2 Romero Martín Abel - Tello César Gastón



CATEGORIA +35 D

Pareja 1 Ochoa Miguel Angel - Hashigushi Gastón

Pareja 2 Marmol Mario - Irrazabal Esteban



CATEGORIA +45 A

Pareja 1 Bazzola Agustín - Vega Jorge

Pareja 2 Roberi Dardo - Porras Juan



CATEGORIA +45 B

Pareja 1 Meggetto Gustavo - Colantone José

Pareja 2 Arista Alejandro - Rodriguez Jorge



CATEGORIA +45 C

Pareja 1 Casas Javier - Ludueña Eduardo

Pareja 2 Frías Gustavo - Baracat Jorge



CATEGORIA +55 A

Pareja 1 Gonzalez Fernando - Barrionuevo Carlos

Pareja 2 Arrascaeta Adan Bruno - Roldán Jorge



CATEGORIA +55 B

Pareja 1 Salom Angel - Cuella Juan Carlos

Pareja 2: Schnell Víctor - Riboldi Daniel



DAMAS



CATEGORIA +30 A

Pareja 1 Dominguez Lucía - Perasi María Noel

Pareja 2 Marengo Paola - Rodriguez María Celeste



CATEGORIA +30 B

Pareja 1 Rojas Haro Karen - Erausquin Paola

Pareja 2 Flaherty Sandra - Lobadino María Yanina



CATEGORIA +30 C

Pareja 1 Jerez Silvia - Medina Ivana

Pareja 2 Medina Daniela - Maurell Graciela



CATEGORIA +40 A

Pareja 1 Véliz María Elena - Sosa Betiana

Pareja 2 Nieva Adriana - Marquez Valeria



CATEGORIA +40 B

Pareja 1 Moscioni Liana - Gariglio Cremon Carina

Pareja 2 Dekaine De Hanne Valeria - Ceballos García Florencia



CATEGORIA +50

Pareja 1 Graziadei Analía - Pagliarulo Gisela

Pareja 2 Luna Alicia - Gómez María Eugenia