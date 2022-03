Ajedrecistas sunchalenses participaron de un torneo IRT en Rafaela

El evento ajedrecístico estuvo dirigido por el Árbitro Román Rosso, encargado de supervisar el normal desarrollo de las 6 partidas disputadas. Asistieron alrededor de 40 jugadores de distintos puntos de la región.



El director y organizador del torneo, Ignacio Raviolo manifestó su sorpresa al evidenciar el alto nivel de juego de todos los participantes.



Los primeros clasificados fueron:

1) Gonzalo Hilgert

2) Marcelo Zurbriggen

3) Valentina Capovilla

Mejor Sub 1700: Nadir Dip

Mejor Sub 1400: Raul Aguero

Mejor +100 km: Daniel Mallet

Mejor Sub 18: Franco Ghiberto

Los ajedrecistas sunchalenses obtuvieron una valiosa experiencia al medirse con jugadores de gran nivel.