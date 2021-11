ARB: Libertad y Unión se adelantaron en la serie de Cuartos de Final

Peñarol 56 – Libertad 75

Estadio: Peñarol.

Arbitros: Maximiliano Merlo y Marcos Macagno.

Parciales: 16-25 / 27-48 y 37-65.

Peñarol: Gabriel Ludueña 12, Alfredo Andereggen 7, Diego Ruiz 14, Gino Monge 3 y Lorenzo Giordano 0 (fi). Federico Ostterted 0, Molinero 2, Maximiliano Faletto 2, Leo Actis 4, Santiago D’Arrigo 8, Tomás Hoffmann 2 y Juan Díaz 2. DT: Matías Rojas.

Libertad: Mateo Pérez 19, Nicolás Quiroga 9, Augusto Barbieri 9, Mateo Porporatto 4 y Nicolás Chiaraviglio 9 (fi). Ulises Rodríguez 0, Mateo Ternavassio 0, Juan Gaggi 4, Gabriel Peterlín 9 y Mariano Cerutti 2. DT: Nicolás Schierano.

Independiente 75 – Unión 88

Estadio: Carlos Colucci.

Arbitros: Ariel Aicardi y Brian Padilla.

Parciales: 10-18 / 31-46 y 58-69.

Independiente: Facundo Trinchieri 5, Gian Storani 2, Sebastián Zenklusen 6, Bruno Fagnola 22 y Sebastián Ruatta 2 (fi). Ignacio Zaffetti 19, Miretti 6, Ríos 3, Lucas Corrado 3, Lautaro Kuhn 4, Augusto Vegetti 3 y Espíndola 2. DT: Walter Storani.

Unión: Juan Cipollatti 18, Nicolás Zurvera 11, Facundo Marcos 17, Matías Loro 2 y Joaquín Gariboldi 8 (fi). Matías Borda Bossana 18, Tomás Lattanzi 7, Guillermo Spila 5, Ramiro Rojo 0, Máximo Blangini 2 y Chiapero 0. DT: Rodrigo Juárez.

Quilmes 77 – Atlético 78

Estadio: Elías David.

Arbitros: Mario Buffa y Fernando Capolungo.

Parciales: 17-22 / 35-49 y 54-67.

Quilmes: Franco David 14, Pablo Senn 12, Joaquín Giordana 10, Agustín Leonardi 8 y Emiliano Juárez 27 (fi). José Botazzi 2, Lázaro Vacaflor 0, Pablo Rocchia 0, Juan Botazzi 0, Martín Casazza 0 y Lucas Scotto 4. DT: Gustavo Casazza.

Atlético: Luciano Volta 11, Benjamín Caballero 11, Tadeo Mire 13, Gonzalo Nasi 9 y Francisco Cantalejo 12 (fi). Nicolás Crotti 8, Mateo Gribaudo 0, Claudio Requejo 4, Gonzalo Vigo 2, Gastón Schneider 1 y Facundo Leiva 4. DT: Marcelo Miretti.

Sigue hoy

Miércoles

21:00 – Libertad vs. Peñarol.

21:30 – Ben Hur vs. 9 de Julio y Unión de Sunchales vs. Independiente.

Viernes

21:30 – Atlético vs. Quilmes.

Vale recordar que las Series son al mejor de dos partidos, y ante una victoria para cada uno, se tiene en cuenta la diferencia de gol.