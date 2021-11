Medidas alternativas para sunchalense acusado por abuso de arma

Franco C. de 27 años efectuó disparos en la noche del domingo 14 de noviembre, en la intersección de Alem y Perú, dañando dos vehículos y una vivienda. La Jueza lo instó a fijar domicilio; a no acercarse ni mantener ningún tipo de contacto con las víctimas y a no poseer ni portar armas.