Quiénes son los 10 prófugos más buscados de Santa Fe: Ofrecen 340 millones de pesos

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia presentó este martes la lista complea de los diez prófugos más buscados de Santa Fe. Las autoridades están dispuestas a pagar 340 millones de pesos en recompensas por datos que permitan capturar a los delincuentes denunciados en Rosario y otras localidades.

El anuncio oficial ratificó que Matías Gazzani es quien genera mayor preocupación entre los investigadores. El líder de Los Menores encabeza la nómina con una compensación de $ 60.000.000 a cambio de información referida a su paradero. En otros casos de sospechosos de alto perfil, la remuneración se reduce a menos de la mitad.

Varios nombres y fotos de la lista ya se habían difundido previamente por distintas resoluciones del Poder Ejecutivo. A partir de esos antecedentes, una de las principales novedades de la conferencia de prensa es que el Estado pagará incluso si el prófugo falleció.

"Estamos en condiciones de abonar la recompensa por el dato que permita arrojar certeza de que la persona está muerta", explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. A continuación, comentó que eso "tambien es un motivo para pagar" porque "ahorra un montón de esfuerzos en una búsqueda que ya no tiene sentido".

Minutos más tarde, hizo una aclaración inusitada: " No sólo queremos que no lo maten, recomendamos no interceptarlos ni tratar de capturarlos por su cuenta y dar aviso inmediato a las autoridades".

¿Cómo se pagan las recompensas por los prófugos?

Por otra parte, el funcionario aclaró que el programa provincial es más flexible en estos casos. Generalmente, los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. En lo que respecta a la lista presentada este martes, el gobierno pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la información es útil, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. Cococcioni describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda a trapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

El ministro aseveró que los datos de quien colabora con la búsqueda "quedan absolutamente reservados" en cuanto a la identidad. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración. Ese dinero tendrá que insertarlo legalmente a través de las vías que correspondan", comentó.

Además de los 340 millones de pesos que tiene el presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. "Esto no es incompatible", aclararon desde el gobierno santafesino.

"La recomendación a la ciudadanía es no intentar capturar por sí mismo a estas personas. Tienen que dar aviso a las autoridades competentes a través del 911 y de cada fiscalía interviniente", explicó Cococcioni. Luego advirtió: "Ante la duda, hay que considerar que esta gente es de extrema peligrosidad y puede estar armada".

¿Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe?

Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 60 millones de pesos

Brian Walter Bilbao (40 millones de pesos)

Waldo Alexis Bilbao (40 millones de pesos)

Vicente Matías Pignata (35 millones de pesos)

Gerardo Sebastián "Dibu" Gómez (35 millones de pesos)

Jesús Maximiliano Eusebio (30 millones de pesos)

Facundo Nicolás Aguirre (30 millones de pesos)

Fernando Sebastián Vázquez (25 millones de pesos)

Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (25 millones de pesos)

Ramiro Gastón Escalante (20 millones de pesos)

El primer nombre de la lista se refiere al líder de un grupo delictivo vinculado al asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, exjefe de la barra brava de Central. Varios miembros de la banda ya fueron detenidos e imputados como miembros de una asociación ilícita, entre otros delitos. Gazzani no aparece directamente ligado al doble crimen, pero esa conexión ya fue establecida en el caso de Fernando Vázquez.

En segundo lugar aparecen los hermanos Bilbao, cabecillas de una organización dedicada al contrabando internacional de cocaína. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió su captura tras el operativo "Cosecha blanca", que en 2023 expuso parte de la red de narcotráfico que dio origen a una trama de empresas de distintos rubros en Rosario para el lavado del dinero.

Otro nombre conocido en el historial de los crímenes de alto impacto a nivel local es el de Gerardo Gómez. Dibu supo ser un referente de Leandro "Pollo" Vinardi y Carlos Daniel "Toro" Escobar dentro de la barra brava de Newell's. Ambos delincuentes presos estuvieron involucrados en la disputa que derivó en el homicidio de Lorenzo "Jimi" Altamirano, baleado el primero de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

Un piso de 8 millones de pesos

En el marco del anuncio de la lista, Cococcioni sostuvo que "el sistema de recompensas está funcionando muy bien" en Santa Fe. En cuanto a los pagos, apuntó que "algunas ya fueron abonadas y otras están en vías de confirmación". Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, precisó que atraparon a seis prófugos de alto perfil en un año y otros dos en el último mes.

Respecto de las diferencias en el dinero, el ministro de Justicia y Seguridad provincial indicó que la cifra es "absolutamente discrecional" porque "no hay una regla o parámetro" para definirlo. En este sentido, indicó que la única base es la de 8 millones de pesos para el esclarecimiento de homicidios cometidos desde 2014, "siempre que no hubiera otra más elevada".

"Las capturas de alto perfil tienen que tener un monto que los separe de la recompensa general", subrayó el funcionario. De inmediato, explicó: "Algunos no han tocado un arma de fuego en su vida, pero son mucho más peligrosos por la capacidad de gerenciar el uso de violencia, el reclutamiento y movilización de recursos de gente que sí ha hecho mucho daño".