LigaProvincialBasquet: Unión debuta este viernes ante Argentino de Firmat

Este viernes 5 arranca la Liga Provincial de Básquet y la Asociación Rafaelina estará representada por dos clubes, Ben Hur de Rafaela y Unión de nuestra ciudad. Los 17 equipos participantes están dristibuidos en 3 zonas y el Bicho Verde conforma la Zona C conformado con Americano de Carlos Pellegrini, Brown de San Vicente, Argentino de Firmat, Almagro de Esperanza, Atenas de Venado Tuerto y Unión de Sunchales.

Este viernes, a las 21:30, los dirigidos por Rodrigo Juárez visitan a Argentino de Firmat. La Lista de Buena Fe albiverde presentada ante la Federación Santafesina de Básquetbol está integrada por Jugadores Mayores: Francisco Villa, Matías Borda Bossana, Matías Loro, Juan Andrés Zurvera, Facundo Marcos, Tomás Lattanzi, Juan Ignacio Cipolatti, Juan Ignacio Torres, Nicolás Zurvera, Joaquín Gariboldi y Esteban Chappero. Los Jugadores Menores (hasta 19 años cumplidos): Guillermo Spila, Ignacio Bértola, Máximo Blangini, Ramiro Rojo, Lucas Teiler, Juan Bautista Meier, Ezequiel Taborda y Sebastián Fux.

EL FORMATO

Para esta competencia se mantiene la idea de regionalización, por lo que en la primera fase se agruparon los elencos en dos zonas de seis para la Región Centro Sur y un grupo de cinco elencos para la Región Norte. En los tres grupos se jugará todos contra todos a dos ruedas.

Tras esta primera fase, clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación. Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.

Para la segunda fase, Primero y segundo disputan la Copa de Verano con un Premio Especial al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva para el primero.

Del 3º al 14º juegan playoffs al mejor de 3 de la siguiente manera: 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º. Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, semifinales y final. Siempre al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado de la fase regular.

CÓMO SEGUIR LOS PARTIDOS

La Liga Provincial de Santa Fe se podrá seguir desde el acta digital de SwishByNBN23 y para ello es indispensable tener la aplicación en tu celu. Aquí te explicamos de forma sencilla cómo hacerlo.

Podés entrar directamente en este enlace desde tu celular o seguir estos pasos:

1- Abrir el Store del celular (Android o iPhone), buscar "Swish by NBN23", descargar la aplicación y abrirla.

2- Hacer clíck en "Follow Now!" (cartel verde)

3- En el buscador poner FBPSF - Liga Provincial Mayores Masculino. Cuando aparezcan los resultados, hacer clíck en la estrella de la derecha del torneo y se pone en verde. Vas en la parte inferior a Favoritos, clickeas la competencia y se despliega todo