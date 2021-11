"Hemos dado muestra de nuestra capacidad con propuestas concretas, sin promesas vacías"

El actual subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, Pablo Ghiano expresó: "Desde las PASO, luego de ser la coalición más elegida en Sunchales, seguimos trabajando juntos, pudiendo fusionar ejes y propuestas de cada una de las Listas porque fundamentalmente coincidíamos con los principios del progresismo. Sostenemos un proyecto ambicioso que no solo piensa en el presente sino también en el futuro, trabajando cerca de las vecinas y los vecinos, del sector privado y de las instituciones. Creemos que es la única forma de trabajar, articulando, generando y modificando normativas para lograr construir esa ciudad que queremos, más inclusiva y que genere más oportunidades".

En tanto, la concejala Luciana Paredes que intentará la reelección de su banca, expresó: "Somos el ejemplo de individualidades que potencian una mirada que nos permite planificar una mirada más progresista, más igualitaria, innovadora. Donde podemos formar equipos como lo hicimos en las PASO, donde trabajamos fuertemente en poder detectar cual era la necesidad de la vecina y del vecino para transformarlo en una propuesta concreta, en una oportunidad. Orgullosa porque la propuesta del Frente Progresista fue la más votada. Ambos hemos dado prueba de nuestra capacidad, de nuestro compromiso pero sobre todo de trabajo. Pablo en el Ejecutivo, yo en la Legislatura, con propuestas concretas, sin promesas vacías, pero sobre todo con honestidad, integridad y coherencia".

Cuando se les consultó sobre la relación que el Ejecutivo sunchalense mantiene con el Concejo Municipal, donde la oposición resalta permanentemente que es "ninguneada" por la gestión tosellista, Luciana Paredes afirmó "que la relación es muy fluida. Siempre obtuve respuestas a las consultas pero también lo tuvo el Concejo en general y cuando fue necesario recabar información para la aprobación de un proyecto, siempre hubo un funcionario del Ejecutivo para dar una explicación. Considero que el diálogo y la construcción no solo es un deseo sino que se lleva a la práctica pero también hay prioridades de una gestión que no van de la mano de un concejal en particular. Pero estar quejándose u oponiéndose permanentemente solo postergan las necesidades de los ciudadanos". En tanto, Pablo Ghiano reafirmó que "en la función que desempeño en el Ejecutivo, siempre estoy predispuesto al diálogo y he concurrido al Concejo las veces que se requirió para aclarar cualquier tipo de dudas".